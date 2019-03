Prijeti li vam prerana smrt? Ako imate samo jedan od ova dva simptoma, ne piše vam se dobro

Autor: Dnevno

Premda znanstvenici drže da je ubrzan puls genetski uvjetovan, budući da se javlja i kod osoba koje su u formi, ali i kod osoba koje nisu odveć fizički aktivne, rekreacija se savjetuje svima, a uz to dakako svatko od nas morao bi povesti računa o zdravoj prehrani te porocima poput pušenja.

Normalnim pulsom smatra se ritam srca od 60 do sto otkucaja u minuti. Redovita tjelovježba osigurava sporiji puls tijekom mirovanja. Ipak, danski su eksperti otkrili da sportaši i rekreativci često imaju ubrzan puls. Inače, ubrzan je puls onaj koji je izmjeren pet minuta nakon prestanka fizičke aktivnosti, a koji prelazi sto otkucaja. Znanstvenici naglašavaju da se rizik od smrti javlja unutar raspona normalnog otkucaja srca.

Naime, puls izmjeren prilikom mirovanja, a koji se kreće od 51 do 80 otkucaja srca u minuti vezuje se uz 40 do 50 posto povećanog rizika od prijevremene smrti, u usporedbi s onima koji imaju 50 i manje otkucaja u minuti. Puls od 81 do 90 otkucaja u minuti udvostručuje rizik od prerane smrti, a onaj od preko 90 otkucaja unutar minute utrostručuje.