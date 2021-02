PREPUNO BAKTERIJA! Iznenadit će vas što nikako ne treba dirati u trgovinama!

Autor: Dnevno

Možda vam je nekad bilo smiješno vidjeti osobu kako se u tramvaju pridržava noseći rukavice, no pojavom pandemje koroavirusa i to se počelo mijenjati. Kako bi spriječili širenje koronavirusa, ali i zarazu brojnim bakterijama koje nas okružuju, sve češće osim maski, nosimo i rukavice, a to bi moglo biti jako važno i kad idete u trgovinu, evo zašto.

Svi ovaj predmet dodirujemo u trgovinama, a upravo je on jedan od najprljavijih predmeta koji se nalazi u trgovinama – košara za proizvode. Ove košare prepune su bakterija. Za razliku od drugih predmeta koje kupci često dodiruju, košare za namirnice imaju najveći potencijal prijenosa bakterija od jedne osobe do druge.

Stručnjaci navode da je manja vjerojatnost da se ručke košare redovito čiste, a čak i kada se dezinficiraju, teško je to učiniti temeljito.

“Gotovo je nemoguće obrisati sve površine koje bi ljudi mogli dodirnuti. Za razliku od kolica za kupovinu, teško je držati košaru dalje od osobnih predmeta i odjeće”, rekla je pedijatrica Leann Poston.

Kako biste se zaštitili od klica, preporučuje se korištenje kolica za kupovinu umjesto košara. Koristeći antibakterijske maramice možete lako obrisati ručku kolica.









Kad završite s kupovinom, dezinficirajte ruke. Centar za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) savjetuje da koristite dezinfekcijsko sredstvo koje sadrži najmanje 60% alkohola.

Čak i kad pandemija završi, imajte ove savjete na umu jer će vam pomoći da se zaštitite od klica, virusa i bakterija kojima možete biti izloženi, savjetuje Eat this.