Prejedanje, kofein, grickalice… Ovo je sedam najvećih grešaka u prehrani

Specijalistica nutricionizma Dragana Lošić podijelila je sa svojim pacijentima nekoliko korisnih savjeta kako izbjeći najčešće greške u prehrani. Ovo je sedam najčešćih grešaka koje radimo svakodnevno, a evo kako ih izbjeći.

Grijeh br. 1

Pretrpavanje škrobom i to prvenstveno krumpirom, tjesteninom, kruhom, raznim pekarskim proizvodima od jutra do mraka. A zašto to sebi radimo? Zato što nam ovakve namirnice ne daju potreban osjećaj sitosti i ne reguliraju dobro šećer u krvi, pa se zato javlja potreba za novim gorivom, odnosno novom porcijom.

Grijeh br. 2

Prethodno spomenuto pretrpavanje ne ide bez pretrpavanja slatkišima koje nam daje prividan osjećaj zadovoljstva, a u stvarnosti još više pogoršava regulaciju šećera u krvi koja sada sve više podsjeća na vožnju rolerkosterom.

Grijeh br. 3

Kada se pretrpamo onim čime ne trebamo nemamo ni snage, ni vremena jesti ono što je našem organizmu najpotrebnije, a to su vlakna odnosno voće, povrće, cjelovite žitarice, zdravi proteini (mahunarke, riba, puretina, piletina, jaja) i naravno zdrave masti. U prijevodu sve ono što nam daje pravu sitost.

Grijeh br. 4

Preskakanje doručka kao omiljena disciplina koja kod većine vodi ka pretjeranoj konzumaciji kofeina kako bi se koliko – toliko ostalo produktivno na poslu što neminovno prije ili kasnije vodi ka razvoju gojaznosti ili pretilosti.

Grijeh br. 5

Nesvjesna konzumacija grickalica dok sjedite na poslu ili kod kuće dok odmarate uz TV.

Grijeh br. 6

Većina ljudi je, nažalost, zaboravilja da je važno dovoljno se kretati pa ni na tjednom nivou ne pređu preporuku od 10 000 koraka. Također, na u istom se razdoblju preporučuje minimalna fizička aktivnost od tri sata dok je optimalna pet sati.

Grijeh br. 7

Adekvatan unos tekućine, prvenstveno vode, za mnoge je prava noćna mora. Odrasla osoba na dnevnom nivou trebala bi popiti 30 ml po kilogramu tjelesne mase. Boja našeg urina je glavni pokazatelj adekvatnog unosa tekićine. Što nam je urin svijetlije bojem to je i naše tijelo bolje hidratizirano.