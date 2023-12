Predstavljen uređaj koji bi mogao spasiti tisuće života: Trebao bi rano otkrivati srčane probleme

Događaj koji je obilježio protekli vikend na engleskim nogometnim terenima svakako je bio trenutak kada se igrač Luton Towna Tom Lockyer srušio za vrijeme utakmice. 29-godišnji kapetan novog prvoligaša pretrpio je srčani udar usred utakmice protiv Bournamoutha. Otočki mediji odmah su se raspisali o mogućim rješenjima kada su u pitanju ovakve situacije jer posljednjih je godina previše nogometaša i ostalih sportaša koji su se susreli s ovim ogromnim problemom. Čini se da su stručnjaci već krenuli raditi na tome.

Novi prsluk koji detaljno analizira električnu aktivnost srca može imati potencijal spašavanja tisuće života. Pacijenti koji su sumnjičavi na kardiološke probleme obično prolaze standardni EKG test s 12 elektroda koje se pričvršćuju na prsa, ruke i noge. No, ovaj novi test, provoden uz MRI skeniranje, koristi prsluk s 256 zasebnih elektroda postavljenih na prsima i leđima, piše Daily Mail.

After Luton captain Tom Lockyer has cardiac arrest and collapses on the pitch, could this heart vest that maps electrical activity help save thousands of lives? https://t.co/C39japCsAK pic.twitter.com/aImyBuxQ3t

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 18, 2023