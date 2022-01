Izvori vitamina C /Izvor. Pixabay/

PRAVA RIZNICA VITAMINA C: Ovo voće potiče mršavljenje, jača imunitet i sve se više rabi u kozmetičke svrhe

Autor: Dnevno.hr

Osim što je kivi prije svega odličan za jak i snažan imunitet, sve više se koristi i u kozmetičke svrhe.

Kivi jača imunološki sustav tako da se vaše tijelo lakše bori protiv bolesti. Prosječan kivi sadrži skoro dva puta više vitamina C od svježe naranče koja se često veliča kao vrhunski izvor vitamina C. On je prava riznica vitamina C,koji se preporučuje za jači imunitet te borbu protiv prehlade i gripe. Na 100 grama kivi sadrži čak 150 posto preporučene dnevne količine.

Kivi također sadrži folnu kiselinu koja pomaže stvaranju crvenih i bijelih krvnih zrnaca i antitijela koja brane tijelo od infekcija. Ovo slasno zimsko voće koje sadrži samo 60 kalorija na 100 grama obiluje vlaknima koja održavaju zdrav probavni sustav.

Kivi također pomaže kod respiratornih problema, kašlja, te pomaže u liječenju kardiovaskularnih bolesti,a odličan je i za regulaciju lošeg kolesterola.

Poteškoće u probavi proteina oslabljuju imunitet, usporavaju probavu, vode do nakupljanja štetnih tvari, zatvora i viška kilograma. Kivi sadrži enzime koji razgrađuje proteine u aminokiseline, a imaju i laksativno djelovanje pa potiču rad crijeva i vraćaju ih u ravnotežu.