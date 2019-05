POZOR! MIlijuni je koriste, imate je i vi: Hitno izbacite ovu štetnu napravu iz svog doma

U posljednjih nekoliko godina LED rasvjeta gotovo je u potpunosti iz uporabe istisnula klasične žute žarulje. Na samom se početku ova vrsta rasvjete promovirala kao povoljnija i ekološki održivija, a smatralo se i da je učinak bijelog svjetla s plavkastim nijansama blagotvorniji za ljudsko oko. No, u trenutku kada su milijuni korisnika prešli na LED, u medijima su krenuli napisi o štetnosti tih žarulja. Neki to nazivaju zabludom, no posljednje istraživanje upućuje na to da LED zaista šteti retini ljudskog oka. U istraživanju provedenom u Francuskoj navodi se kako se žarulje koje se naveliko kupuju i rabe u većini europskih domova “petljaju” u ljudski bioritam te remete kvalitetu sna. S fransuckog ANSES-a tvrde da postoje fototoksični efekti spornih žarulja, a dugotrajna izloženost visokointenzivnom plavome svjetlu iz takvih izvora upućuje na kasnije degeneracije žute pjege. Riječ je o maloj točki smještenoj blizu centra mrežnice oka. To je ključni uzrok gubitka i smanjenja kvalitete vida kod ljudi iznad 50 godina. Kada je riječ o zaštiti od utjecaja plavog svjetla, postoje brojni antirefleksni slojevi na ekranima računala i mobilnih uređaja, ali i opcije koje se ugrađuju u naočale, no francuski eksperti napominju kako još nije dokazano može li to spriječiti utjecaj koji svjetlo ima na kvalitetu sna. Naime, iako ljudska rožnica ima kvalitetnu UV zaštitu, slabije blokira plavi spektar zbog prodornosti plavih nijansi koje možda imaju manju duljinu od žutih i crvenih svjetala, ali zato imaju i veću energiju te prodornost. Prodirući dublje u oko, plavo svjetlo može oštetiti žutu pjegu te stvoriti poteškoće s vidom. Ipak, valja napomenuti da postoje razlike u intenzitetu i vrsti LED lampi. Topla bijela, koja se najšešće rabi u kućanstvima, ima nižu fototoksičnost od džepnih baterija ili iznimno štetnih automobilskih farova, ali i nekih igračaka koje sadrže intenzivnu, hladniju plavu nijansu.