POVRTNI PLODOVI IZ SNOVA! Čuvaju zdravlje i imaju snažan učinak na cjelokupni organizam

Autor: S.P.

Iako se najčešće jedu upravo za Uskrsni doručak, one su iznimno hranjive i preporučuju se za konzumaciju u bilo koje doba dana.

One su rotkvice.

Jedu se kao dodatak proljetnoj zelenoj salati, ali postoji toliko različitih načina da uživate u ovom oštrom, osvježavajućem povrću, kao i nekoliko važnih razloga da ih mnogo češće jedete. Iz iste su biljne porodice poput kelja i brokule, ali su od iznimnog značaja za zdravlje.

Ovo su četiri važna razloga zbog kojih bi rotkvice trebali jesti što češće…

Rotkvice su niskokalorične, a bogate hranjivim sastojcima

Što se tiče nutritivne vrijednosti – 100 grama rotkvica sadrži 15 kcal, 233 mg kalija, 39 mg natrija, 3,4 g ugljikohidrata, 1,6 g dijetetskih vlakana i 0,7 g proteina. To što sadrži samo 15 kalorija, niti gram proteina i nemaju masti, jasno ukazuje na to koliko su rotkvice pogodne za mršavljenje. Rotkvice imaju oko 30 posto dnevnih potreba vitamina C koji jača imunitet, kao i male količine vitamina B, kalija, kalcija, željeza i magnezija.









Štite zdravlje

Kao član porodice super hrane, kako ih doživljavaju vegetarijanci i vegani, rotkvice imaju prirodne supstance koje sadrže sumpor. Pokazalo se da smanjuju upale, štite stanice od raka te ujedno ometaju rast stanica karcinoma. Rotkvice imaju antibakterijsko djelovanje, uključujući i bakterije Helicobacter pilori, koje su povezane s pojavom čira i rakom želuca.

Antioksidanti mogu pomoći u borbi protiv karcinoma

Antioksidant je postao moderan termin koji označava hranu kao zdravu ili funkcionalnu. Dokazano je da antioksidanti igraju važnu ulogu u smanjenju upale i zaštiti stanica od oštećenja, u obrani od prijevremenog starenja i bolesti. U opsežnom istraživanju iz 2019, objavljenom u časopisu Nutrients, istraživači su uočili da rotkvice, koje se u narodnoj medicini koriste od davnina, stvaraju nekoliko vrsta antioksidanata. Nalaze se u jestivom korijenu povrća, kao i u izdancima, sjemenu i lišću. Znanstvenici vjeruju da prirodna svojstva mogu zaštititi od pojave određenih karcinoma, kao što je rak grlića materice, dojke, prostate, debelog crijeva, jetre i pluća. Crvena boja rotkvica potiče od pigmenta antocijana, snažnog antioksidansa, veoma važnog za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i očuvanje zdravlja srca. A i antocijan u ovom povrću ima još jednu bitnu ulogu – smatra se efektivnim u borbi protiv knrcinoma.

Rotkvice mogu zaštititi od dijabetesa

Do 2060. godine predviđa se da će se broj odraslih s dijagnozom dijabetesa gotovo utrostručiti. Istraživanje iz 2017. godine, objavljeno u časopisu Nutrients, proučavao je vezu između rotkvice i dijabetesa. To je uključivalo konzumaciju soka, ekstrakta i klica korijena rotkvice. Uočeno je da su zaštitni efekti vjerojatno povezani sa sposobnošću povrća da poboljša antioksidativni obrambeni mehanizam u tijelu i pozitivno utječe na promjene glukoze izazvane hormonalnim poremećajima. Rotkvice također smanjuju apsorpciju glukoze u crijevima i pospješuju unošenje glukoze, što smanjuje razinu šećera u krvi.









Reguliraju tjelesnu težinu

Osim što čuvaju zdravlje, rotkvice su dobre i za regulaciju tjelesne težine jer sadrže visok postotak vode i prisustvo neprobavljivih ugljikohidrati, a utvrđeno je da utječu na smanjenje kolesterola, što znači da su dobre za krv i za srce. S obzirom na to da su bogate kalijem koji smanjuje krvni tlak, rotkvice se preporučuju svima koji imaju visok tlak jer se njihovim djelovanjem opuštaju krvne žile i olakšava protok krvi.