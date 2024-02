Potrebno je više od osam čaša vode dnevno, ali na jedno morate paziti

Autor: F.F

Osjećaj žeđi možete lako zanemariti ako niste od onih koji stalno nose veliku bocu vode sa sobom. No, važno je napomenuti da, osim što možete patiti od nedostatka vode, moguće je i pretjerati s pijenjem. Nedavno je jedna žena preminula nakon što je brzo popila četiri boce vode u samo 20 minuta.

Dr. Marjan Moghaddam, stručnjak iz Henry Ford Health-a, otkrio je da je konvencionalna mudrost o tome koliko vode trebamo zapravo pogrešna. Nedovoljno pijenje vode može uzrokovati niz neugodnih simptoma, uključujući glavobolje, tvrdu stolicu, suhu kožu, umor i suha usta. Ponekad, nedostatak hidratacije može dovesti i do osjećaja gladi, što može rezultirati prejedanjem, prenosi UNILAD.

Jedan od načina na koji možete procijeniti svoju hidrataciju je boja mokraće. Svjetložuta boja mokraće obično ukazuje na dobru hidrataciju, dok tamna boja može značiti nedovoljan unos tekućine, dok vrlo svijetla boja može sugerirati prekomjerno pijenje.

Voda je iznimno bitna

Što se tiče preporučene količine vode koju biste trebali konzumirati, stručnjaci imaju različita mišljenja. Prema NHS-u, preporučuje se šest do osam čaša vode dnevno, uključujući i tekućine iz drugih izvora poput čaja i kave. Otkako znamo za sebe znamo za tu normu; osam čaša vode trebalo bi biti dovoljno, no čini se da to ipak nije tako.

Međutim, prema drugim stručnjacima, poput dijetetičarke Amy Goodson, potrebe za vodom mogu varirati ovisno o dobi, spolu, razini aktivnosti i općem zdravstvenom stanju. Općenito, preporučuje se oko 11,5 do 15,5 čaša tekućine dnevno za odrasle osobe, uključujući i tekućine iz hrane.









Amy preporučuje 11,5 čaša vode za žene, dok 15,5 čaša za muškarce, no ističe kako dosta toga ovisi od osobe do osobe. Također, bitno je da se ta voda pije ravnomjerno kroz dan, a ne na brzinu u jednom trenutku. Dakle, ako niste sigurni jeste li dovoljno hidrirani, možda je vrijeme da popijete čašu vode i osigurate da se brinete o svom tijelu.