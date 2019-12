POTREBAN VAM JE SAMO JEDAN SASTOJAK: Koža lica će vam zablistati, a tjeme kose ojačati!

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Preostala voda nakon kuhanja riže stoljećima se rabi za njegu kose i kože te je velik izvor energije. Da biste dobili rižinu vodicu, potrebno je da prilikom kuhanja ulijete više vode nego riže. Možete uliti 2 do 3 žlice riže na 2 šalice vode. Kuhajte 20 do 30 minuta, dok voda ne postane mliječno bijela. Nemojte dodavati nikakve začine, sve što vam je potrebno iz riže jest škrob. Potom procijedite rižu, vodu ulijte u neku posudu i ostavite da se ohladi. Najbolje je da rižinu vodicu ulijte u staklenku s poklopcem. U hladnjaku je možete držati do 4 dana.

Rižina je voda bogata ugljikohidratima, tako da svakog jutra možete popiti čašu rižine vodice i tako povisiti razinu energije. Ta je vodica dobra i protiv dehidracije, sprječava zatvor, pomaže u slučaju infekcije te regulira visoki krvni tlak.

Ako želite da vam koža lica bude ljepša i zdrava, potrebno je da lice umivate rižinom vodicom. Ona će vašu kožu učiniti mekšom i hidratizirati je te će djelovati kao antioksidans. Odlična je zamjena za tonik i pomaže kod smanjenja pora na licu. Preporučuje se kod kože sklone aknama jer je smiruje i hladi.

Rižina je vodica odlična i za kosu. Djeluje kao dubinski balzam i omekšava je. Preporučuje se da se nakon šamponiranja tjeme ispere rižinom vodicom i umasira u kožu glave. Potom ponovno nanesite šampon i isperite. Oštećenoj kosi vraća sjaj i povećava joj elastičnost.