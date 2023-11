Popularne kućne biljke koje predstavljaju potencijalnu opasnost za vašu djecu: Evo o čemu se radi

Autor: F.F

Nije tajna da zelenilo u vašem domu može potpuno promijeniti njegov izgled te ga učiniti ugodnijim i opuštenijim. Većina ljudi voli svoje prostorije ukrasiti prekrasnim, šarenim biljkama koje donose neku novu razinu ugođaja i izgleda vašem domu. Ipak, imati neke biljke u vašem domu moglo bi biti riskantno ako imate malu djecu koja znatiželjno lutaju stanom ili kućom te se probavaju staviti u usta.

Neke biljke mogu izazvati iritaciju kože ako ih dodirnete, a postoje biljke koje mogu biti otrovne ako ih se proguta. O tome je pričao Guy Barter, glavni hortikulturist u Kraljevskom hortikulturnom društvu (RHS), u razgovoru s popularnim The Sunom.





“Sobne biljke su vrlo rijetko upletene u nanošenje štete ljudima te su svi potencijalni rizici mali u usporedbi s dokazanim dobrobitima poboljšavanja zdravlja sobnih biljaka. Naravno, vrlo je nerazborito konzumirati bilo kakvu biljku koju uzgajate u zatvorenom ili pak koja nije posebno uzgojena za jelo”, počeo je. Istaknuo je kako bi neke biljke trebale doći s upozorenjem, a evo koje su to popularne biljke koje krase vaše domove.

Difenbahija

Ova popularna biljka može biti ‘otrovna ako ju se pojede’, piše RHS. Također, ako ju se prožvače, može doći do toga da osoba koja ga je konzumirala ne može pričati. Sve se to događa zbog otrovne tvari poznata kao oksalna kiselina. Ova biljka također može iziritirati oči i kožu.

Kaladij

Kaladij je poznat po svojim ružićastim listovima koji imaju oblik srca. Kao i s Difenbahijom, Kaladij je štatan ako ga se konzumira. Simptomi koji se javljaju ako vaše dijete pojede Kaladij su proljev, bol u očima, povećano lučenje slice, oticanje usna i slično.

Anturij

Anturij, koji se također nazivaju cvijećem flaminga, poznati su po svom sjajnom crvenom i prekrasnom lišću. Označene kao “štetne ako se jedu” od strane RHS-a i “iritirajuće za kožu i oči”, ove biljke mogu uzrokovati peckanje, oticanje i mjehuriće u ustima.

Monstera

Monstera biljke, također poznate kao švicarske tvornice sira zbog svojih rupičastih listova, super su popularan izbor za dodavanje zelenila u nape domove. Ali to je još jedna od onih biljaka koje mogu biti štetne ako ih pojeduradoznala djeca, budući da sadrži iste kristale oksalata. Također može biti iritantan za kožu i oči.

Spatifilum

Ova biljka je poznata po svojim prekrasnim, bijelim cvjetovima, no ako pojedete bilo koji dio te biljke, mogli bi dobrano požaliti. To dovodi do iritacije, oticanja ustiju, kašlja, mučnine i povraćanja.

Ako slučajno vaše dijete kuša neku kućnu biljku, obavezno kontaktirajte svog liječnika.