Popularna manekenka i glumica otkrila tajnu svoje linije: Svakodnevno radi ovih pet stvari

Autor: F.F

Emily Ratajkowski je američka manekenka, glumica i autorica, rođena 7. lipnja 1991. godine. Postala je globalno prepoznatljiva nakon što se pojavila u glazbenom spotu za pjesmu “Blurred Lines” Robina Thickea 2013. godine. Osim modelinga, Emily je također ostvarila značajne uloge u filmovima poput “Gone Girl” i “We Are Your Friends”. Njen uspjeh u industriji dodatno je naglašen zalaganjem za feminizam i aktivizam.

Iako je u dobi od 32 godine jedna od najzgodnijih i najtraženijih manekenki, Emily Ratajkowski se odbija uhvatiti u brojanje kalorija ili slijediti modne dijete kako bi očuvala svoju vitku figuru. Umjesto toga, naglašava ravnotežu, ostaje aktivna i ne prepušta se opsesiji vlastitim izgledom. Evo pet načina na koje održava formu, piše Eat This, Not That.





Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Emily Ratajkowski (@emrata)

Konzumacija kurkume i soka od cikle

Ratajkowski, poput mnogih u Los Angelesu, uključila je sokove u svoju prehranu. Kurkuma i sok od cikle su njezini favoriti, a ona ističe važnost osjećaja dobrobiti zbog hrane koju konzumira.

Kuhanje zdravih obroka

Manekenka ističe svoju ljubav prema kuhanju zdravih obroka. Navela je kako to pomaže jer ima kontrolu nad količinama soli, šećera i drugih sastojaka koje unosi u svoje tijelo.

Grupni treninzi

Emily preferira aktivnosti na otvorenom, ali kada je u teretani, radije sudjeluje u grupnim treninzima. Ističe da joj je okolina razreda poticajna te je vodi do boljih i intenzivnijih treninga.

Trenira zumbu

Posebno naglašava ljubav prema Zumbi. Glazba je ključna za njezinu koncentraciju, a dinamika sata čini je osjećajnom kao “Superžena” koja se potiče na intenzivan trening.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu.





Objavu dijeli Emily Ratajkowski (@emrata)

Ples kao oblik vježbanja

Emily često dijeli simpatične plesne videozapise na TikToku, pokazujući svoju ljubav prema plesu kao zabavnom i učinkovitom obliku vježbanja. Ples, kao i zumba, je iznimno važan faktor njezina čudesnog izgleda.