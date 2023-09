Pojasnila kakvo meso nikad ne bi smjeli jesti: ‘Otrov je za organizam i može vam ugroziti život’

Autor: Z.S.

Dvije osobe uhićene su u Subotici pod sumnjom da su krale meso sa stočnog groblja s uginulih životinja i prodavale ga. Povodom toga dr. Radmila Šehić je pojasnila koliko je opasno konzumirati takvo meso. Naglasila je kako je uginulo meso izvor mogućih brojnih bolesti, pa čak i onih koje traju desetljećima.

“Odmah nakon uginuća, nekoliko sati kasnije, počinje proces raspadanja tkiva i mišića, kao i početak truljenja leša životinje. Konzument mesa nikada ne zna kada je koja životinja uginula i na koji način. Ljudi se oslanjaju na prethodnu provjeru od strane inspekcijskih službi pri kupnji mesa. Međutim, događa se da se životinjsko meso kupuje ‘naslijepo’, ili još gore kada ljudi naiđu na truplo i koriste ga za hranu”, izjavila je dr. Šehić i dodala kako je uginula životinja mješavina truležnih bakterija, parazita, otrova i virusa koji napadaju samo beskrvno tkivo.

Opasno za život

“Samim tim, predstavljaju opasnost za ljudsko zdravlje i život. Posebno otporan parazit je trihineloza, koji nakon konzumacije zaraženog mesa napada novog domaćina i zadržava se u organima i tkivima desetljećima, ugrožavajući čovjeka. U osnovi, tako korišteno meso, iznutrice i kosti uginule životinje, otrov su za ljudski organizam, posebno ako nisu dovoljno termički obrađeni”, rekla je za Kurir.

Ovaj portal navodi kako su B. S. (30) i D. P. (38) iz Subotice uhićeni zbog proizvodnje i stavljanja u promet štetnih proizvoda. Navodno su skidali dijelove mesa s uginulih životinja na stočnom groblju u Subotici.

“Sumnja se da su skidali dijelove mesa s butova uginulih životinja, vjerojatno svinja. To su uzeli sa stočnog groblja u Subotici. Pratili su da je jedna farma u blizini izbacila uginule životinje, i uzeli su to meso. Provjerava se je li to meso, i ako jest, kako je stiglo do kupaca, kao i to jesu li ga planirali prodavati putem društvenih mreža”, naveo je neimenovani izvor za Kurir.