Pogledajte kako pravilno razbiti jaja: Otkriven najefektivniji način za ovu nezgodnu radnju

Tijekom života, većina nas vjerojatno nije pridavala previše pažnje načinu razbijanja jaja. Ipak, koliko vam se puta dogodilo da ste krenuli pripremati doručak, večeru, razbijete jaje u zdjelu, a ljuska ostane u istoj? Ili se pak razbio razlio žumanjak, što vam nikako nije bio cilj? Vjerojatno ste jaja pokušali razbiti i pomoću vilice, pa je više jaja završilo na štednjaku nego u tavi…

Čini se da smo cijeli život krivo razbijali jaja, iako o tome vjerojatno nikada niste mislili. Međutim, prema nedavnom otkriću koje je podijeljeno na popularnom X/Twitter profilu Today years Old, postoji “pravi” način za razbijanje jaja koji može spriječiti da ljuske završe u zdjelici ili da se žumanjak razlije.

Prema videu, ključ je u tome da jaje razbijete na pravilnu, ravnu površinu umjesto na rub tave, žlicu ili nešto drugo. Kada jaje padne izravno na ravnu podlogu, unutarnja membrana zadržava bjelanjak i žumanjak unutar ljuske, smanjujući rizik od razlomljenih dijelova u vašoj tavi.

I’ve never done anything correctly in my entire life pic.twitter.com/6JEWfwrzkA

— Today Years Old (@todayyearsoldig) July 27, 2023