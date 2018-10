Pogledajte kako možete smanjiti rizik od dobivanja raka!

Autor: Dnevno.hr

Zaključak je istraživanja sveučilišta Harvard na 205.000 žena jest taj da mala doza aspirina može smanjiti rizik od raka jajnika za veliku četvrtinu! Kako znamo da je rak jajnika peti po učestalosti među malignim bolestima od kojih obolijevaju žene te najmaligniji od svih ginekoloških karcinoma.

U Hrvatskoj svake goine od raka jajnika obiljeva više od 400 žena, zbog toga ga i zovu ‘tihi ubojica’ zbog kasnog otkrivanja kada više izlječenje nije moguće.

No moglo bi se reći kako je ovaj istraživački tim došao tome na kraj, naime on je utvrdio da su žene koje redovito uzimaju tablete s malom dozom aspirina, od 75 miligrama, imale za 23 posto manju vjerojatnost za razvoj raka jajnika. Istog efekta nema kod pilula s velikim dozama, od 300 mg, vjerojatno zbog toga što se ne uzimaju dugotrajno. Aspirin liječnici obično propisuju u nižim dozama kako bi se spriječili problemi sa srcem, jer zaustavlja trombocite u krvi da se nakupljaju kako bi stvorili ugruške. Znanstvenici već neko vrijeme istražuju može li se aspirin boriti s rakom i otkrili su da niska doza može značajno smanjiti rizik od raka crijeva. No nova studija Harvarda daje najjači dokaz da se aspirin može koristiti i za zaustavljanje raka jajnika, piše Daily Mail.

Autori nisu sigurni kako točno kako tablete djeluju, ali mišljenja su da je razlog to što aspirin smanjuje aktivaciju trombocita, ključnih za formiranje tumora te smiruje upale, koje su povezane s razvojem raka jajnika. “Ono što je stvarno razlikovalo ovu studiju od prethodnog rada bilo je da smo analizirali nisku dozu aspirina odvojeno od standardne doze aspirina. Naši rezultati naglašavaju da istraživanje o korištenju aspirina i riziku od raka mora uzeti u obzir dozu aspirina. Također naglašavaju potrebu za razgovorom pacijenata i njihovih liječnika o rizicima i prednostima uzimanja niske doze aspirina”, rekao je istraživač dr. Mollie Barnard.

Istraživanje, objavljeno u časopisu JAMA Oncology, također je pokazalo da drugi lijekovi protiv bolova – nesteroidni antireumatici kao što su ibuprofen i naproksen – zapravo povećavaju rizik od raka jajnika. Kada se uzimaju u količinama od najmanje 10 tableta tjedno nekoliko godina, povećavaju rizik od raka jajnika za 19 posto.

“Ova dobro provedena studija dodaje dokaze da produljena redovita primjena niske doze aspirina može smanjiti rizik od raka jajnika, ali sveukupni dokazi i dalje nedostaju kako bi se preporučila uporaba, posebno za prevenciju raka jajnika. Istraživanje također poziva na oprez kod dugotrajne uporabe drugih nesteroidnih antireumatika”, rekao je dr. Mangesh Thorat sa Sveučilišta u Londonu.

Oni ipak upozoravaju da se treba posavjetovati sa svojim liječnikom prije nego se počne uzimati lijek. Budući da je aspirin razrjeđivač krvi dolazi s rizikom od unutarnjeg krvarenja, u nekim slučajevima može prouzročiti krvarenje želuca i čireve, koji obično nisu kobni, ali mogu zahtijevati bolničko liječenje.