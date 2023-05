PODRIJETLO PANDEMIJE: Virus se očito prirodno pojavio u šišmiša, a potom je preko drugih životinja prešao na ljude

Autor: Sonja Kirchhoffer / 7dnevno

Početak pandemije covida-19 veže se uz kineski grad Wuhan u kojem živi više od 11 milijuna ljudi i jednu od njegovih veletržnica, konkretno onu plodova mora Huanan na kojoj doista vrijedi ona: “Nema čega nema”. To je samo jedna od nekoliko lokacija u Wuhanu na kojima se prodaju žive životinje. Tu je, kako se čini, prvi put došlo do prijenosa koronavirusa sa životinje na čovjeka, koji je potom prelazio s čovjeka na čovjeka. Zbilo se to u kasnu jesen 2019. godine.

Uporno istraživanje novog koronavirusa i njegovo uspoređivanje s drugim sličnim patogenima dovelo je znanstvenike do dragocjenih spoznaja o razvojnom putu samog virusa. On se, prema svemu sudeći, prirodno pojavio u šišmiša, a potom je preko nekih drugih životinja prešao na ljude. Upravo je taj podatak doveo do intenzivne potrage za karikom koja nedostaje u prijenosu. U ovom je trenutku “prst krivnje” uperen u kunopse.

Skandal s uggsicama

Kunopas je u nas slabo poznat, pripada porodici pasa, a po izgledu i miomirisu najviše nalikuje na lisicu. Te su se životinje prodavale na vuhanskoj mokroj tržnici u vrijeme izbijanja pandemije. Kina je tek kasnije zabranila trgovanje divljim životinjama, no istodobno si je ostavila svojevrsnu “rupu u zakonu” u svrhu nastavka njihove prodaje, što je dobro vidljivo na primjeru kunopasa. Kunopsi su se prije pandemije prodavali zbog mesa i krzna. Sada kada je donesen taj zakonski akt on se selektivno primjenjuje ovisno o namjeni životinje, pa se tako dopušta uzgoj kunopasa na farmama, a onda i njihova prodaja za krzno.





U središte pozornosti svjetskih medija kunopsi su došli prije više od deset godina, kada se ustanovilo da se njihovo krzno koristi za izradu iznimno popularnih lažnih uggsica. Neko vrijeme se pisalo o stravičnom ubijanju tih životinja koje se u Kini likvidiraju na brutalan način, pri čemu im se doslovno dere koža naživo. Nakon što je pozornost medija splasnula, sve se nastavilo po starom pa se krzno i koža tih životinja i dalje naveliko koriste za izradu obuće, ali i drugih stvari.

Vratimo se temi veletržnice u Wuhanu. Nakon što je mokra tržnica Huanan zatvorena početkom 2020., prikupljeni su uzorci s tamošnjih brojnih površina poput kaveza, kolica, raznih strojeva za obradu mesa, ali i infrastrukture. Između ostalog, uzorci su uzeti i s mjesta na kojem su se nalazile žive životinje. Sam naziv mokra tržnica ima zlokobnije značenje od onoga na koje vas možda na prvu asocira. Naziv proizlazi iz činjenice da se na takvim tržnicama životinje ubijaju na licu mjesta, zbog čega su one često pune krvi. Osim toga, za širenje virusa više je nego prikladno što su kavezi na tržnici nasumično posloženi bez obzira na vrste životinja koje se u njima nalaze.

Tajanstveni uzorci

Tako nije čudno na kineskim tržnicama vidjeti kavez s kunopsima ispod kaveza s peradi i druge kombinacije njihova slaganja. Zabilježeno držanje životinja na toj i sličnim kineskim veletržnicama nehumano je i opasno za zdravlje jer pridonosi širenju zaraza.

Uzorke s mokre tržnice analizirali su kineski znanstvenici iz njihova Centra za kontrolu i prevenciju bolesti nakon zatvaranja tržnice, početkom 2020. godine. Rezultati te analize uzoraka objavljeni su početkom prošle godine. Kineski znanstvenici na tržnici su otkrili prisutnost dviju varijanti koronavirusa, za koje se danas vjeruje da su se razvile kod životinja, a ne kod ljudi. No kineska strana je zadržala tajnovitost u pogledu samog nađenog genskog materijala.

Ovaj je status quo u pogledu analize uzoraka trajao do kraja siječnja ove godine. Tada se dogodilo nešto neočekivano što je učvrstilo početnu premisu znanstvenika o prirodnom podrijetlu virusa. Ispostavilo se da su podaci vezani uz uzorke iznenada učitani u virološku bazu podataka s otvorenim pristupom pod nazivom GISAID. Otkrila ih je na vlastito čuđenje Florence Débarre, evolucijska biologinja u francuskom Nacionalnom centru za znanstvena istraživanja. U obradi tih podataka sudjelovao je međunarodni tim stručnjaka sastavljen od virologa, genetičara i evolucijskih biologa. Bio je to prvi pristup nekineskih istraživača tim uzorcima.

Međunarodni tim potvrdio je prisutnost virusa SARS-CoV-2 u uzorcima te je ustanovio da su kineski znanstvenici zatajili informaciju o životinjskom genskom materijalu u kojem su dominirali kunopsi, ali bilo je tu i drugih životinja poput palminih cibetki. Analiza uzoraka ne daje sigurne podatke o tome da su baš kunopsi ili neke druge životinje bili zaraženi virusom, ali je to vrlo vjerojatno.









Podaci koji nestaju

U prilog poveznice između virusa i životinja, kažu, idu dvije stvari – mjesto uzimanja uzoraka i činjenica da virusi ne mogu preživjeti dugo bez prijenosnika.

Način na koji su se ovi podaci samo odjednom pojavili u GISAID-u dovodi nas do pitanja je li to bio akt nekog zviždača ili nešto drugo. Podaci su očito tajnim putem došli u bazu, jer čim je međunarodni tim obavijestio kineske znanstvenike u njihovu Centru za kontrolu i prevenciju bolesti o preliminarnim rezultatima analize – ti su podaci nestali iz baze. Činjenica je da su kineski znanstvenici rezultate uzoraka držali za sebe pune tri godine. Svjetska zdravstvena organizacija zbog toga je prozvala Kinu te je zatražila veću transparentnost. Kina jednostavno ne želi priznati da je epidemija počela unutar njezinih granica. Ako krenemo od pretpostavke da su kunopsi bili nositelji virusa, sve se to uklapa u teoriju dvostrukog životinjskog prijenosa prije konačnog skoka virusa na ljude. Ipak, ne bi se svi s time složili jer je moguće, iako manje vjerojatno, da su životinje zarazili i ljudi.

Cijela priča imala je i političke implikacije te je dovela do svojevrsnog nadmetanja između Sjedinjenih Država i Kine. U tom je kontekstu još početkom pandemije jedan kineski dužnosnik sugerirao da je možda virus potekao iz laboratorija američke vojske u Marylandu. Naravno, Amerikanci im to nisu oprostili, a Joe Biden nedavno je od američke obavještajne zajednice zatražio da istraži cijeli slučaj ne bi li se konačno ustanovilo je li riječ o prirodnom virusu ili onom stvorenom na Institutu za viruse u Wuhanu, gdje se radi sa sličnim patogenima. Tu je do izražaja došla polarizacija i među samim američkim agencijama, no ipak se većina njih opredijelila za prirodno podrijetlo virusa, čemu idu u prilog ovi sada analizirani uzorci.









Dostupni podaci

Dana 20. ožujka 2023. američki je predsjednik Joe Biden potpisao Zakon o deklasificiranju Vladinih informacija o podrijetlu virusa te je počelo odbrojavanje od 90 dana nakon kojega će ti podaci biti javno dostupni. Ostaje nam da pričekamo i vidimo hoćemo li nakon toga biti pametniji. Rasprava o podrijetlu virusa je žestoka i njezini rezultati sugeriraju sve više i više da je riječ o virusu prirodnog podrijetla, ali nam i sam virus poručuje da nešto s našim odnosom prema drugim živim bićima i općenito prirodi, blago rečeno, nije u redu.