Pitate se je li čisto more na plaži na kojoj se kupate? Sada to možete točno provjeriti

Autor: Dnevno.hr

Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije proveo je šesto po redu uzorkovanje mora u ovoj godini i to u periodu od 1. do 7. kolovoza 2023. godine. Ukupno je uzorkovano more na 217 mjernih točaka na plažama od Savudrije do Brestove.

Tijekom uzorkovanja bilježe se temperature zraka i mora pa se temperatura mora kretala od 25 ºC do 28 ºC, dok se temperatura zraka kretala od 20 ºC do 30 ºC.

Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 197 mjernih točaka odnosno u 90,8 posto uzoraka zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 15 mjernih točaka:





Mjerne točke

Červar, Poreč, Červar – Porat; Materada, Poreč, Rt Sv. Martin – Prema uvali Sv. Martin; Špadići, Poreč, Hotel Materada – Sjeverni dio; Špadići, Poreč, Hotel Materada – Južni dio; Špadići, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (sredina); Borik, Poreč, Hotel Pical – Bungalovi; Sv. Nikola O., Poreč, Otok Sv. Nikola – Istok; Poreč, Poreč, Rt Bara – Plaža; Brulo, Poreč, Uvala Brulo – Plaža; Crveni otok, Rovinj, Crveni otok – Prema rtu Kurent; Ulika, Poreč, AC Ulika – Uvala Bušuja; Ulika, Poreč, AC Ulika – Rt Frnaže; Špadići, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (sjeverni dio); Špadići, Poreč, Špadići – Uvala Srgulje (južni dio); Plomin, Kršan, Plominski zaljev – Dražine zapad)

Odnosno, u 6,9 posto uzoraka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje te na pet mjernih točaka (Poreč, Poreč, Peškera – Lijeva strana uvale; Poreč, Poreč, Hotel Riviera – Ispod hotela; Banjole, Medulin, Banjole – Centener šumica; Crveni otok, Rovinj, Crveni otok – Uvala istočno od nasipa; Vrsar, Vrsar, AC Orsera – Plaža Vala), odnosno u 2,3 posto uzoraka zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje.

Rezultati očekivani zbog obilnih kiša

Rezultati ukazuju na očekivanu, smanjenu kakvoću na pojedinim lokacijama zbog obilnih kiša i vjetrova tj. nevremena (dotok vode s kopna i miješanje/podizanje morskog sedimenta) u ovom razdoblju uzorkovanja, kažu iz županije.

More za kupanje se, temeljem rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja za pojedinačno uzorkovanje, razvrstava kao izvrsno i obilježava kružnim simbolom na kartografskom prikazu plavom bojom, dobro obilježeno na kartografskom prikazu zelenom bojom i zadovoljavajuće žutom bojom.









Na temelju rezultata mikrobioloških pokazatelja određuje se pojedinačna, godišnja i konačna ocjena mora za kupanje koje se objavljuju na internetskim stranicama putem mrežne aplikacije Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, koju razvija i održava Institut za oceanografiju i ribarstvo iz Splita.

Kakvoću mora bilo gdje na Jadranu možete provjeriti OVDJE.