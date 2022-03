PET USPORIVAČA STARENJA: Ove namirnice nisu čudotvorno sredstvo za vječnu mladost, ali svakako pomažu

Autor: Zlatko Govedić

Nije tajna da je starenje neizbježno. Ali, ako već moramo starjeti, zašto ne učiniti sve da to odgodimo što je dulje moguće? Mnogo je savjeta o zdravom životu. O njima smo već puno pisali i svakako ćemo to nastaviti. No u ovom članku pozabavit ćemo se hranom koju unosimo u sebe.

Čudotvorno sredstvo za vječnu mladost možda ne postoji, no pojedine namirnice mogu usporiti starenje.

Evo samo nekoliko zanimljivih primjera.

Crveno vino

Jedna čaša crvenog vina smanjuje rizik od kardiovaskularnih bolesti 32 posto.

Čokolada

Velika količina antioksidansa koju sadrži crna čokolada smanjuje krvni tlak. Dovoljno je da dnevno pojedete 60 g te poslastice. Zacijelo vam to neće teško pasti. Ipak, pripazite da bi to trebalo da bude čokolada s udjelom kakaa od najmanje 60 posto.

Orašasti plodovi

Samo 65 g orašastih plodova dnevno smanjuje razinu kolesterola i rizik od kardiovaskularnih bolesti za 10 posto.

Češnjak

Rizik od stvaranja ugrušaka u krvi i visok kolesterol smanjit će unos samo jednog češnja dnevno.

Riba









Riba pomaže u sprječavanju poremećaja srčanog ritma i smanjuje kardiovaskularne bolesti za 14 posto. Preporučuje se da ribu konzumirate triput tjedno.