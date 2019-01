Pernar nije posve u krivu! Ovo su prednosti vitamina C o kojima su pisali oni koji ga napadaju

Autor: dnevno.hr

Ovih se dana, u javnom prostoru digla velika hajka radi savjeta koje putem društvenih mreža dijeli saborski zastupnik Živog zida Ivan Pernar, a ponajprije stoga što osebujni zastupnik svojim pratiteljima za oporavak od gripe savjetuje konzumaciju vitamina C. Odlučili smo stoga provjeriti koje su prednosti ovoga vitamina te što se u medijima o njima ranije pisalo. Primjerice, Vitamin C igra važnu ulogu u održavanju zdravlja cjelokupnog sustava, a neophodan je i za obavljanje svih funkcija, jer stanice trebaju vitamin C kako bi normalno funkcionirale. Pisalo se u djelu medija i kako ovaj vitamin ima odlična antioksidacijska svojstva, koja štite stanice od oštećenja.

Pozitivna strana vitamina C je i da potiče mršavljenje. Naime, tijekom umjerene tjelovježbe troši se oko 30 posto više masti, ukoliko se unosi adekvatna količina ovoga vitamina, u usporedbi s onima koji ne unose dovoljnu razinu. Zanimljivo je i istraživanje časopisa American College of Nutrition, koje je pokazalo da vitamin C regulira način na koji tijelo pohranjuje masno tkivo te osigurava da tijelo prilikom vježbanja troši isključivo masno tkivo, kada tijelu manjka vitamina C, ono ne može pravilno trošiti masno tkivo, to vodi do povećanja rizika od nastanka pretilosti.

Nadalje, istraživanja su prema pisanju medija, pokazala da postoji veza između valjanog unosa vitamina C i smanjenja rizika od nastanka srčanih bolesti, budući da ovaj vitamin pomaže u regulaciji krvnog tlaka, a ujedno smanjuje i rizik od nastanka srčanog udara. Vitamin C može pomoći u smanjenju rizika od nastanka melanoma te šiti kožu od oštećenja od sunca, tvrdilo se svojedobno u medijskom prostoru u Hrvata. Posebno je zanimljiva uloga vitamina C u upalnim procesima.

Naime, upalni proces tjelesna je reakcija na stres, zagađenja pa čak i intenzivan trening. Upala uzrokuje povećanje razine slobodnih radikala, a vitamin C pomaže u borbi protiv njih te štiti tijelo od upala, ali i prevenira upale što se smatra iznimno važnim. Zgodno, dio je medija pisao i kako kada je u pitanju borba protiv gripe ili prehlade stručnjaci preporučuju povećanje unosa vitamina C. Brojna istraživanja, tvrdilo se pokazala su da je vitamin nužan za pravilan rad imunološkog sustava, a što je imunološki sustav jači to je oporavak od gripe brži.