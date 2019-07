Pažljivo pregledajte svoje tijelo: Ako imate neki od ovih madeža, možda imate rak

Autor: dnevno.hr

Svi mi imamo madeže, a u prosjeku većina ljudi ima minimalno deset madeža na tijelu, dok ih je najviše zabilježeno 40, a uz to, kao što je poznato, mogu se pojaviti svuda po tijelu. Većina ih se pojavi do 20. godine života. No, premda je pojava madeža uglavnom genetska, izlaganje suncu, ali i trudnoća također mogu rezultirati njihovom pojavom, a postojeći madeži s vremenom mogu postati tamniji i vidljiviji. Madeži se uglavnom javljaju kao mala, smeđa mrlja, a dolaze i u raznim oblicima, bojama pa čak i veličinma, smatra ih se urođenima i atipičnima. Za razliku od sitnih madeža stečenih u djetinjstvu, neki madeži promatraju se pod povećalom zbog rizika od raka kože. Redovito idite na preglede kože tražeći nove madeže, kao i promene na postojećim madežima, a dobro je imati na umu ABCDE vodič, koji služi kao svojevrsna smjernica za melanom:

A – asimetričan oblik madeža, podrazumijeva madeže kojima se jedna polovica razlikuje od druge

B border (granica) – odnosi se na madeže nepravilnih granica

C – color (boja) obratite pažnju na madeže koji su promijenili boju ili pak imaju mnogo boja

D – diameter (promjer), provjerite madeže koji premašuju 6 milimenata

E – evolution (promjena) budite oprezni s madežima koji mijenjaju veličinu, oblik, boju ili visinu.

Nekoliko je situacija zbog kojih bi bilo dobro posjetiti loiječnika: ako imate bolni madež koji svrbi, ako se iz njega luči iscjedak ili krv, ako primijetite neke od ABCDE simptoma, ako izraste i nakon uklanjanja te ako se pojavio nakon 30. godine.