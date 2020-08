OZBILJNO UPOZORENJE LIJEČNIKA: Ako ne želite ovakve plikove, ne koristite gel za dezinfekciju ruku u ovoj situaciji!

Britanski liječnici izdali su hitno upozorenje vezano za korištenje gelova za dezinfekciju ruku i izlaganje suncu, nakon što su temperature ovoga tjedna značajno narasle. Ako idete na bazen ili plažu, vjerojatno ste već spakirali i jedan gel u torbu, ali liječnici sa stranice Zava UK upozoravaju kako u određenim slučajevima gelovi za ruke na bazi alkohola mogu reagirati sa sunčevom svjetlošću, što može dovesti do bolnih opeklina i plikova.

