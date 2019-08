Ovu biste namirnicu trebali jesti čitavo ljeto ako želite biti fit! Jeftina, a gotovo nula kalorija!

Autor: Iva Hanzen

Na šparoge ste sigurno već krajem proljeća naišli, šetajući se po supermarketima i tržnicama, no moguće je da vas je odbila njihova cijena. To nipošto ne bi trebao biti razlog da ne uvedete više ovih vitkih ljepotica u svoju prehranu jer je visoka cijena koja prati šparoge prolazna. U travnju i svibnju je svežanj šparoga obično oko 30 kuna, no već u lipnju njihova cijena ozbiljno pada pa svoj svežanj ove zelene poslastice možete naći već za 15 ili čak 10 kuna.

Neka vas u naumu da kupite šparoge ne spriječi niti naizgled sitno pakiranje jer od samo jedne vezice šparoga i tek kojeg krumpira može napraviti nekoliko litara kremaste juhe, dok se od omleta sa šparogama može najesti gotovo četveročlana obitelj. Također, neka vas ne obeshrabri i činjenica da su šparoge u svom gornjem dijelu mekane, a u donjem tvrde, jer i za to postoji trik. Ljudi obično tvrđi dio bace, no ako donji dio ogulite kao što biste ogulili bilo koje povrće od njegove kore, shvatit ćete da se i donji dio može jesti, a sve što trebate je oguliti tvrdu koru, kao što biste recimo učinili sa svježim krastavcima ili krumpirima. Jedino što ćete taj donji dio možda trebati kuhati koju minutu duže od ostatka, no to ne čini značajnu razliku jer se šparoge ionako skuhaju za pet do deset minuta. Brza priprema je dakle još jedan dobar razlog zašto biste cijelo ljeto trebali uživati u šparogama.

Treba reći da šparoge rastu kao samoniklo bilje uz priobalno područje gdje se počinju brati već u ožujku. Naravno, one jesu manje i tanje od onih uzgojenih koje ćete češće naći po supermarketima, no obje vrste su jednako dobar odabir. Također treba naglasiti da iako češće nailazimo na zelene šparoge, postoje i one bijele. Razlika između njih je samo u načinu uzgoja i malčice u okusu. Naime, kada se uzgajaju bijele šparoge one se prekrivaju crnom polietilenskom folijom na visini 10 do 20 cm kako bi mogle nesmetano rasti. No, kako rastu bez sunca ne stvara se biljni pigment, klorofil pa ostaju bijele. Za razliku od zelenih nježnije su, mekše i aromatičnije, no ujedno su i skuplje pa je možda bolje da se držite klasične zelene verzije. Svakako treba uzeti u obzir da je šparoga, bez obzira na to o kojoj vrsti govorimo izuzetno siromašna kalorijama, što ju čini idealnom za pripremu laganih, zdravih jela, a kada vam kažemo da posjeduju svega 43 kalorije, sigurno će se uklopiti u vaš režim prehrane, pogotovo ako želite skinuti koji kilogram ili se borite s dijabetesom.

Uz to su odlične za našu jetru, bubrege i pluća, što dokazuju svojim velikim postotkom mineralnih tvari i vitamina, poput vitamina C, B6 i A. Što se tiče minerala, najbogatije su kalijem, fosforom, sumporom, kalcijem i magnezijem, a sadrže i dosta mikroelemenata kao što su željezo, bakar, cink, fluor i jod. I u konačnici, ako ih nećete naći na tržnici, ne zaboravite na to da ih uvijek možete kupiti u konzerviranoj verziji.