Ovom voću sigurno nikad niste dali priliku, a stvoreno je za mršavljenje! Jeste li uopće čuli za njega?

Autor: Iva Hanzen

Avokado je tropsko voće koje raste u Srednjoj Americi i Meksiku, no premda spada u tropske voćke, njegov uzgoj je moguć i u mediteranskoj klimi pa tako i u Hrvatskoj. Naime, nekoliko vrsta ovog ukusnog voća zabilježeno je u Konavlima pored Dubrovnika, kao i onih koji rastu u samom Dubrovniku, ali sadi se i na Korčuli, Hvaru te u blizini Zadra. Ima li boljeg voća od ovog? Egzotično, ukusno, zdravo, skida kilograme, a domaće!

Sam naziv avokado potječe od astečke riječi ‘ahuacatl’, a kolokvijalni naziv za avokado je ‘aligatorska kruška’, što upućuje na oblik i grubu površinu kore. Postoji više od 80 podvrsta avokada, a one se svrstavaju u tri kategorije – meksičku, gvatemalsku i zapadnoindijsku. No, definitivno potječe iz prašuma Srednje i Južne Amerike, gdje se počeo uzgajati još 8000 g. pr. Kr., a prema legendama Maya avokado je davao čarobne moći njihovim princezama. U 16. st. španjolski osvajači su prenijeli avokado u Europu. Od sredine 17. st. se preko Jamajke širi u Aziju, a početkom 20. st. se rasprostranjuje u SAD-u, Meksiku, Dominikanskoj Republici, Brazilu i Kolumbiji.

I dobro da se tako proširio jer avokado ima brojna ljekovita svojstva. Štiti od raka dojke i prostate, te je bogat izvor vitamina E, pomlađuje kožu, rješava vas neugodnog zadaha, regulira krvni tlak, poboljšava vid, smanjuje mogućnost bubrežnih kamenaca, pomaže trudnicama tijekom jutarnjih mučnina i slično. Ono što je također fantastično je to što je izuzetno hranjiv i jako će vas zasititi na koji god način ga pripremite, a to je odlična vijest za sve one koji žele skinuti suvišne kilograme.

Vrlo vrijedan proizvod koji se dobiva iz avokada je i ulje koje je dobro za njegu kože. Također, mnogi kuhari ga koriste umjesto maslinova ulja u pripremi jela. Plod avokada se dosta koristi u meksičkoj kuhinji, a europski mornari su avokado koristili kao maslac. Vjerujemo to jer tako je mekan i kremast da zaista može zamijeniti maslac. Zato nije ni čudo da su namazi od avokada hit, a možda je i do toga što nema lakšeg namaza za napraviti. Sve što trebate je oguliti avokado, nasjeckati ga na kockice i staviti ga u multipraktik ili blender, sa sokom pola limuna, nekoliko žlica maslinovog ulja, nešto sitno sjeckanog luka i peršin te malo soli.

Avokado možete jest i sirov – samo ga narežete na ploškice, malo posolite i grickate. Doduše, tako nije baš čaroban, kako može biti pa ga je bolje kombinirati s drugim namirnicama, primjerice salatama ili ga jednostavno ubaciti u sendvič.