OVO VRAĆA NADU OBOLJELIMA NA UMORU! Stiže nova era medicine, nulti pacijent se uspješno oporavlja: ‘Želim živjeti’

Autor: D.V

Revolucionarni kirurški zahvat izveden je u SAD-u, točnije u Baltimoreu, gdje je po prvi put uspješno transplantirano srce genetski modificirane svinje u čovjeka. Zahvat je trajao osam sati, a pacijent koji će mnogim oboljelima pobuditi nadu bio je 57-godišnji David Bennett, koji se nakon operacije uspješno oporavlja.

“Srce radi i izgleda normalno. Oduševljeni smo, ali ne znamo što će nam donijeti sutra. Ovo nikada prije nije učinjeno”, rekao je dr. Bartley Griffith, direktor programa transplantacije srca u medicinskom centru, koji je izveo operaciju, piše New York Times.

Inače, ova transplantacija srca izvedena je samo nekoliko mjeseci nakon što su kirurzi u New Yorku uspješno pričvrstili bubreg genetski modificirane svinje na moždano mrtvu osobu.

Nova era medicine

Samo lani je oko 41.354 Amerikanaca dobilo transplantirani organ, a više od polovice njih dobilo je bubrege, prema United Network for Organ Sharing, neprofitnoj organizaciji koja koordinira napore u nabavi organa u zemlji. No, to nije dovoljno organa da svi prežive jer svakog dana umire desetak ljudi s popisa.

Znanstvena zajednica se nada kako će ovakvi postupci pokrenuti novu eru u medicini i stvoriti budućnost u kojem ljudi više neće morati čekati na presađivanje organa.

“Počinju se otvarati vrata koja će, vjerujem, dovesti do velikih promjena u načinu na koji liječimo zatajenje organa”, rekao je dr. David Klassen, glavni medicinski službenik Ujedinjene mreže za dijeljenje organa, koji je prije bio transplantacijski kirurg na Sveučilištu Maryland.

‘Želim živjeti’

“Ovakvi događaji mogu izgledati dramatično u medijskim izvještajima, no važno je imati na umu da je potrebno puno vremena dok ovakvi kirurški zahvati ne postanu uobičajeni”, poručio je.

Sam ‘nulti pacijent’ David Bennett odlučio se za eksperimentalno liječenje jer nije imao drugog izbora. Bio je previše bolestan da bi birao nove metode liječenja, ali i da bi se kvalificirao za srce darivatelja. Da se nije odlučio za srce genetski modificirane svinje, ubrzo bi umro. Njegova prognoza je neizvjesna. Još uvijek je povezan aparatom za premosnicu srce-pluća, koji ga je održavao na životu prije operacije, no to nije neuobičajeno nakon ovakve operacije. Njegovo novo srce funkcionira i već obavlja većinu posla, a uskoro bi mogao biti skinut s aparata.









Moj je izbor bio – ili umrijeti ili napraviti ovu transplantaciju. Želim živjeti”, rekao je Bennett prije operacije.