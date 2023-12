Ovo voće i povrće nemojte guliti, kora je njihov najzdraviji dio: Jedno bi vas moglo iznenaditi

Autor: F.F

Mnogi od nas vole oguliti svoje voće i povrće prije konzumacije, no to ponekad nije najpametnija stvar. Ako ste dosad bacali kore voća i povrća nakon guljenja, razmislite ponovno. Često su one bogatije vitaminima i mineralima od samog mesa ploda. Za neko voće i povrće mogli biste se iznenaditi ili pak zapitati: Što da radim s njihovom korom?

Ako gulite voće i povrće zbog straha od pesticida, postoji prirodna alternativa – soda bikarbona. Potopite ih u otopinu sode bikarbone i vode, ostavite da odstoje pola sata, a zatim isperite pod mlazom vode, što bi trebalo biti dovoljno da ispere vaš voće i povrće od štetnih tvari..

Evo nekoliko vrsta voća i povrća koje je poželjno konzumirati s korom, prenosi Najžena:

Krastavac

Kora sadrži tvar koja potiče proizvodnju kolagena u koži, čineći je čvrstom i svježom.

Mrkva

Kora posjeduje antibakterijska i protuupalna svojstva.

Jabuka

Kora ima mnogo više sastojaka koji štite organizam od bolesti od same pulpe, a također je bogata pektinom koji snižava kolesterol i pomaže u regulaciji razine šećera u krvi.

Krumpir

U kori se krije sedam puta više kalcija i 17 puta više željeza nego u istoj količini mesa krumpira. Također, sadrži obilje kalija, magnezija, vitamina B6 i C.

Naranča

Kora sadrži dvostruko više vitamina C od pulpe, kao i veću količinu kalcija, magnezija, kalija te četiri puta više vlakana od cijele naranče. Naribajte je u salate i kolače.









Patlidžan

Plava boja dolazi od snažnog antioksidansa koji štiti od bolesti, posebno živčanog sustava. Kora je također bogata sastojcima koji potiču pomlađivanje kože.