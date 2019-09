Ovo su najjači prirodni antibiotici! Svi su vam dostupni

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Uz napredak suvremene medicine ne treba da zaboravimo moćne prirodne lijekove. Ovo su biljke koje uništavaju bakterije i mnoge bolesti.

Ehinaceja

Pripada porodici suncokreta – cvijet ehinaceje djeluje kao jedan od najboljih prirodnih antibiotika za prehladu. Istraživanja pokazuju da uporaba suplementa ovog cvijeta može smanjiti simptome prehlade do 50 posto.

Ehinaceja sprječava nastanak infekcija i jača otpornost organizma tako što potiče organizam na proizvodnju limfocita. Limfocit je najmanja stanica vezivnog tkiva koja ima obrambenu ulogu tako što proizvodi antitijela i sudjeluje u imunom odgovoru. Tako ehinaceja uspijeva spriječiti bolest ili znatno skratiti njezino trajanje.

Echinacea prirodno jača naš obrambeni sustav sprječavajući bakterijske, a naročito virusne infekcije. Posebno je djelotvorna kod sprječavanja prehlade, kihanja, upale uha i gripoznih stanja.

Propolis

Propolis je smolasta materija, koja nastaje preradom biljnih sokova, koje pčele sakupljaju s različitih biljaka. Pčele rabe propolis za higijenu košnice – da bi je obranili od napada uljeza, uključujući infekcije.

Inače, pčelinje košnice su poznate kao najsterilniji prostor u prirodi – i sve to zahvaljujući propolisu!

Ljudi već odavno uzimaju propolis kao prirodni antibiotik koji štiti od bakterija i jača imunitet. Za razliku od običnih antibiotika, propolis djeluje i na viruse.

Istraživanja pokazuju da uzimanje propolisa u sezoni gripe i prehlade smanjuje rizik od oboljenja za čak 53%. Propolis je djelotvoran i u liječenju kašlja, upale grla, sinusa i krajnika.

Krema od propolisa je odlično sredstvo za liječenje gljivičnih i bakterijskih infekcija kože.

Vitamin C

Prirodni je antioksidans koji ima specifičnu ulogu u mobilizaciji obrambenih snaga organizma. Ovaj vitamin je kralj prevencije i tko ga uzima ima ogromnu prednost u sezoni gripe i prehlade.

Proveden je ogroman broj istraživanja o djelovanju vitamina C na viruse i bakterije, koja su potvrdila da je vitamin C na prvom mjestu, kada je riječ o prevenciji infekcija.

Zanimljiva su istraživanja Dr. Freda Klennera, koji je primjenjivao vitamin C intravenski. Njegova istraživanja su potvrdila djelovanje vitamina C ne samo na viruse i bakterije, nego i na toksine (zmijski otrov). Usred epidemije poliomelitisa u Sjevernoj Karolini dr. Klenner s vitaminom C uspješno je izliječio 60 pacijenata.

Ekstrakt lista masline

Čudesna supstanca, dobivena iz lista masline, dobila je naziv oleuropein. Ekstrakt lista masline poznat je po svojim antimikrobnim svojstvima, koja štite maslinu od patogenih mikroorganizama.

Antimikrobna svojstva oleuropeina su više puta testirana, a radovi o njegovoj djelotvornosti objavljeni su u brojnim medicinskim časopisima.

List masline je jak antioksidans, djeluje antiupalno i ublažava bol. Svakako se preporučuje da ekstrakt lista masline uvijek imate u kućnoj ljekarni.

Korijen đumbira

Đumbir ubrajamo u moćne lijekove koji čine čuda za ljudski organizam. Možete ga jesti svježeg, u prahu ili osušiti kao začin. Također, može se konzumirati kao ekstrakt, ulje, kapsula, pastila ili tinktura.

Ima snažno protuupalno djelovanje te je veoma učinkovit kao antibiotik. Smanjuje bolove, mučninu i pomaže kod gubitka teka.

Luk i češnjak

Imaju zajednička ljekovita svojstva, a sadrže prirodne antigljivične, antibakterijske i antikancerogene materije.

U vrijeme kada nisu postojali antibiotici i drugi lijekovi, češnjak je predstavljao cijelu ljekarničku industriju zbog širokog spektra učinaka.

Kurkuma

Svakim novim istraživanjem stručnjaci otkrivaju nove prednosti kurkume. Odlična je za prevenciju bakterijskih infekcija te ima moćno antioksidativno djelovanje. Smjesu kurkume i meda možete nanijeti kao antibiotsku kremu na površinu kože.

Kokosovo ulje

Riječ je o prirodnom antibiotiku koji pomaže u liječenju kašlja, kandide, upale, pa čak i bradavica. Zbog svojih antimikrobnih svojstava, može spriječiti ulazak štetnih patogena u probavni sustav.

Također, dobar je antibiotik zbog svojih antivirusnih i antigljivičnih svojstava.

Jabučni ocat

Zahvaljujući octenoj kiselini, moćan je protuupalni lijek. Smanjuje simptome mnogih stanja, akni, artritisa i gihta. Osim što smanjuje bol, jabučni ocat osigurava dobru dozu probiotika.

Med

Istraživanja pokazuju da običan med ubija više od 60 vrsta bakterija. Liječi kandidu, kašalj, pomaže u zacjeljivanju rana, pomaže kod kardiovaskularnih oboljenja, problema s probavom, bubrezima te ginekoloških problema.

Ekstrakt sjemenki grejpfruta

Korištenje ekstrakta sjemenki grejpfruta seže sve do 16. stoljeća. Tada je liječio upale gastrointestinalnog trakta. Osim prirodnih antibakterijskih svojstava, potiče cirkulaciju, smanjuje upalu zglobova i štiti kožu od UV zračenja.

Ulje origana

Ulje origana ima protuupalna, antivirusna i antigljivična svojstva. Također, liječi prehladu, infekcije i parazite. Uzimanje ulja origana kao dodatka ishrani štitite kožu od štetnih bakterija.

Klinčići

U toku su istraživanja kako bi se otkrila relativno nova medicinska svojstva klinčića. Posebno područje interesa jest korištenje tog začina za održavanje i poboljšanje oralnog zdravlja.

Studije pokazuju da klinčići efikasno ubijaju bakterije, gingivitis i plak, što može pomoći u smanjenju upale desni.

U jednom istraživanju ispiranje usta tekućinom koja se sastojala od klinčića, bosiljka i ulja čajevca ubilo je veći broj oralnih bakterija od vodice za ispiranje koju možete nabaviti u ljekarnama.

Timijan

Timijan je prirodni antiseptik i antimikrobno sredstvo. Može se rabiti i za sprječavanje kožnih bolesti poput akni i ekcema.

Zbog svog potencijala, potrebno ga je razrediti s kokosovim ili maslinovim uljem prije nanošenja na kožu.