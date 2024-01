Ovo su najčešće pogreške koje ljudi rade kada se liječe: Na jedno je bitno obratiti pozornost

Autor: F.F

Čekaonice u Hrvatskoj postaju pune zbog simptoma prehlade, gripe i viroza. Veliki broj ljudi samostalno pokušava liječiti ove simptome. Mnogi imaju svoje domaće ‘lijekove’ ili pak načine na koje se pokušavaju izliječiti, a nisu ni svjesni da često rade veliku pogrešku. Nutricionistica Sandra Krstev Barać otkriva neke uobičajene zablude i pogreške u tom pristupu.

Ona naglašava da su prehlada i gripa česte virusne bolesti koje zahvaćaju gornje dišne puteve, pri čemu gripa ima intenzivnije simptome koji traju duže, piše Mondo.

Mnogi ljudi počinju borbu protiv prehlade i gripe uzimanjem velikih doza vitamina C. Iako postoji vjerovanje za to da visoke doze vitamina C mogu skratiti trajanje bolesti i ublažiti simptome, važno je napomenuti da je minimalna dnevna doza od 100 miligrama vitamina C također korisna za brži oporavak.

Ovo su njezini savjeti

Pored vitamina C, drugi saveznici u borbi protiv bolesti uključuju vitamine A i E, te minerale poput cinka, bakra i selena. Nutricionistica preporučuje i određene namirnice kao podršku imunološkom sustavu, uključujući kiseli kupus, češnjak, mliječne napitke te biljke poput hrena. Također, piletina juha i odabrani čajevi, poput kamilice, bazge, stolisnika i nara, imaju važnu ulogu u smanjenju simptoma bolesti.

Sandra Krstev Barać također spominje manje poznatu, ali učinkovitu biljku Pelargonium sidoides iz Južne Afrike, koja može poboljšati opće stanje organizma tijekom prehlade i gripe. Upozorava i na homeopatske pripravke, naglašavajući potrebu za oprezom i savjetovanjem sa stručnjakom pri njihovom korištenju.









Nadalje, nutricionistica ističe da mnogi ljudi, pri prvom znaku bolesti, posežu za antibioticima. No, važno je znati da antibiotici nisu učinkoviti kod virusnih bolesti poput prehlade i gripe, te da ih treba koristiti isključivo u slučaju bakterijskih komplikacija. Osim toga, nepravilna uporaba antibiotika može dovesti do neželjenih nuspojava i stvaranja tolerancije na ove lijekove, čime postaju neučinkoviti u liječenju bakterijskih infekcija.