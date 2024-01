Ovo piće sve je popularnije, a stručnjaci upozoravaju: ‘Nije zdravo kako svi misle’

Autor: F.F

Zobeno mlijeko – opcija na biljnoj bazi koja ne samo da ima izvrstan okus uz gotovo sve, već je i praktički neosporiva iz perspektive prehrane i održivosti. Zvuči dobro, zar ne? Pogotovo ako ne možete konzumirati laktozu, a veliki ste obožavatelj pahuljica ili pak kave s mlijekom… Ipak, sada dolaze neke drugačije tvrdnje. Određeni stručnjaci smatraju kako zobeno mlijeko ipak nije toliko zdravo.

“Iako je zobeno mlijeko ukusno, nažalost, nije najhranjivija opcija”, izjavila je registrirana dijetetičarka Marissa Meshulam za HuffPost. Ovo je samo jedno od mišljenja stručnjaka za ovaj popularan napitak.

Brige sežu od prevalencije pesticida u proizvodnji do načina proizvodnje pića, često upotrebom jeftinog ulja kanole kako bi se postigla kremasta tekstura koja se često ne nalazi u drugim biljnim mliječnim alternativama poput bademovog ili sojinog mlijeka. Evo nekoliko manje poznatih mišljenja stručnjaka, prenosi New York Post:

Zobeno mlijeko nije toliko zdravo kako mislite

Većina zobenih mlijeka ima puno manje proteina, 2 do 3 grama po porciji, od običnog mlijeka, upozorila je registrirana dijetetičarka nutricionistica Sharon Palmer.

“Ako koristite biljno mlijeko kao redoviti dio prehrane, poput žitarica i smoothieja, pobrinite se da bude bogato hranjivim tvarima”, savjetovala je. “Trebalo bi osigurati značajan izvor proteina, oko sedam grama, i oko 30% dnevne potrebe za kalcijem vitamina D, što je posebno važno za djecu”, rekla je Palmer. Ovdje se pojavljuje još jedan problem – zob je bogata ugljikohidratima.

“Zobeno mlijeko ima više kalorija i ugljikohidrata u usporedbi s drugim biljnim mlijekom poput bademovog i sojinog mlijeka”, izjavila je registrirana dijetetičarka nutricionistica Tamar Samuels.









“Na primjer, šalica zobenog mlijeka ima oko 100 do 150 kalorija i 16 do 20 grama ugljikohidrata, u usporedbi s bademovim mlijekom, koje se kreće od 45 do 100 kalorija po šalici i jednim gramom ugljikohidrata”, rekla je.









“Ako ciljate na gubitak težine, razmislite o smanjenju visokokaloričnih napitaka s niskim sadržajem proteina, poput velikih latte-a sa zobenim mlijekom”, dodala je. “Ako upravljate visokim šećerom u krvi, trebali biste također biti oprezni, budući da mnogi proizvodi od zobenog mlijeka imaju više dodanog šećera i ulja u usporedbi s drugim mliječnim alternativama”, savjetuje Samuels.

“Ako patite od nadutosti i plinova, posebno pripazite na sastojke poput guma i karagenana, koji mogu pojačati ove simptome”, rekla je. “S nutricionističkog stajališta, šalica zobenog mlijeka sadrži istu količinu ugljikohidrata kao i kriška kruha, oko 15 grama. A kada se zob preradi u zobeno mlijeko, škrob u zobi se razgrađuje na jednostavne šećere”, primijetila je Meshulam. Naposljetku, tu je i pitanje ulja, rekla je Meshulam – provjerite deklaracije ako želite izbjeći uzimanje ulja kanole na početku dana.

Kako se proizvodi zobeno mlijeko?

“Zobeno mlijeko nastaje mljevenjem cijele zobi, dodavanjem vode i enzima te filtriranjem tekućine od krutih tvari u centrifugi”, objasnila je registrirana dijetetičarka nutricionistica (RDN) Vicki Shanta Retelny. “Zobeno mlijeko mora biti obogaćeno kalcijem, željezom, vitaminom A i vitaminom D kako bi se nutritivno usporedilo s kravljim mlijekom”, rekao je Retelny.

Je li zobeno mlijeko dobro za okoliš?

“Jedna od velikih prednosti zobenog mlijeka je što se čini ekološki održivijim od nekih drugih vrsta napitaka biljnog podrijetla, zahtijeva manje vode i proizvodi manje otpada”, rekla je registrirana dijetetičarka i naturopatska liječnica Jennifer Salib Huber za HuffPost.

Je li zobeno mlijeko sigurno za one koji ne podnose gluten?

“Iako je zob prirodno bez glutena, postoji veći rizik od unakrsne kontaminacije jer se obično obrađuje u pogonima koji proizvode namirnice koje sadrže gluten”, upozorio je Samuels.