Ovo niste znali o pastama za zube u bojama hrvatske zastave: Tri boje skrivaju različite sastojke

Čak nekoliko polica u drogerijama rezervirano je za brojne paste za zube kojih danas na tržištu ima ogroman broj.

Od običnih, bijelih, preko crnih s dodatkom ugljena, pa sve do raznobojnih ili pak, prozirnih.

No, gdje god živjeli, gotovo je sigurno da ste se susreli s pastom za zube u bojama hrvatske zastave – crvenoj, bijeloj i plavoj, bez obzira o kojem se brendu radilo.





Poseban sastav

Ono što je zanimljivo je da svaka od boja na ovoj pasti za zube ima poseban sastav, točnije u sve tri boje nalaze se različiti sastojci koji pomažu u zdravoj higijeni zuba.

Tako se u crvenoj boji nalaze vitalni elementi za pravilnu njegu desni, zatim bijela linija obično sadrži supstance koje uklanjaju plak i kao rezultat toga izbjeljuju zube, dok plavi dio sadrži antimikrobne komponente te komponente koje osvježavaju dah.

Iako ovakav izgled paste za zube nije neophodan kako bi sadržavala sve navedeno, nisu sve paste isto obojene, ali svaka sadrži neophodne sastojke za održavanje zdravlja zuba i desni.

Glavni sastojci pasti za zube su:









abrazivna sredstva (25-60%)

sastavnice (20-40%)

voda (15-50%)

boja (do 3%)

deterdžentne materije (do 2%)

vezivna sredstva (do 2%)

aromatične materije (do 1,5%)

konzervansi

stabilizatori

slatke materije

profilaktička sredstva (poput fluora)

ljekovite supstance