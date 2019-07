OVO NE SMIJETE IGNORIRATI: Znakovi koji upozoravaju da vam je jetra ugrožena

Autor: dnevno.hr

Jetra je najzaposleniji organ u ljudskom organizmu, što ne čudi jer neprestano izbacuje toksine i na taj način filtirira krv iz crijeva te obrađuje hranive materijale. Baš je zato iznimno važno na vrijeme očiti simptome koni naslućuju da jetra više ne radi kako treba, odnosno da vam prijete oboljenja. Doktor Menon koji se bavi transplatacijama jetre tvrdi da je izgled očiju jasan pokazatelj da jetra ne radi kako treba.

”Jetra normalno razgrađuje bilirubin i pomaže u izbacivanju toksina iz tijela, ali ako ne radi dobro to može dovesti do nakupljanja bilirubina u tijelu, što dovodi do toga da oči požute”, napominje ovaj stručnjak te nastavlja i da povećan pritisak unutar krvnih žila oko jetre može dovesti do nakupljanja tekućine u trbuhu, ako vam je pak trbuh naglo narastao to je znak da biste trebali posjetiti doktora.

Virusi mogu izazvati upalu te poremetiti funkciju jetre. Najčešća vrsta infekcije su virusi hepatitisa. Hepatitis A širi se putem kontakta s izmetom kontominirane osobe, ili pak uzimanjem kontaminirane hrane. Hepatitis B i C najčešće se prekose preko krvi, spolnim kontaktom ili preko drugih tjelesnih tekućina, oboljela jetra može izazvati svrab po cijelom tijelu, a osim toga ako osjećate kroničan umor to može biti pokazatelj nefunkcioniranja jetre. Ukoliko konzumirate previše alkohola, prijeti vam ciroza, a osim toga i višak kilograma neprijatelj je jetre.

”Mala grupa bolesti jetre je nasljedna, ako mislite da je netko iz vaše obitelji preminuo od posljedica bolesti jetre ili raka jetre, obavjestite svojeg lječnika o tome i obavljajte redovite kontrolne preglede”, savjetuje Menon, a ukoliko ste na sve ovo skloni nagloj zaboravnosti, vrijeme je za odlazak doktoru, jer i to je jedan od simptoma bolesti jetre.