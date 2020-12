Ovo mogu biti prvi znakovi demencije, a povezani su s financijama

Autor: Dnevno

Često gubljenje bankovnih kartica i novca rani je pokazatelj demencije, i to godinama prije dijagnoze bolesti, navodi se u novom istraživanju.

Prilikom istraživanja koje je objavljeno u medicinskom časopisu JAMA, stručnjaci su proučavali pacijente koji žive sami širom Sjedinjenih Američkih Država i analizirali su njihove kreditne podatke i plaćanja kroz godine.

Istraživači su otkrili da je vjerojatnije da će pacijenti s Alzheimerovom bolešću i srodnom demencijom početi zaboravljati na svoje uplate i do šest godina prije dijagnoze. Takva financijska praksa dovela je mnoge do lošeg imovinskog statusa prije otkrivanja same bolesti.

“Mislim da smo se malo iznenadili vidjevši koliko često se to događa. Liječnici kolokvijalno kažu da bismo demenciju trebali tražiti na svojim bankovnim računima, ali mislim da nismo imali osjećaj koliko godina ranije su ti efekti vidljivi”, rekla je za CNN glavna autorica istraživanja Lauren Hersch Nicholas.

Alzheimerova demencija pogađa oko 5,8 milijuna Amerikanaca sa 65 i više godina, a predviđa se da će broj Amerikanaca s ovom bolešću doseći 13,8 milijuna do 2050. godine.

Istraživači su proučavali podatke o potrošačkim bankovnim izvještajima više od 81.000 ispitanika u razdoblju od 1999. do 2018. godine. Široka baza podataka otkrila je da su pacijenti kojima je konačno dijagnosticirana demencija imali rane znakove financijskih poteškoća.

“Mnogo drugih faktora također uzrokuje nesvjesna plaćanja, ali mislim da je demencija jedan od najvažnijih u ovoj dobnoj grupi”, rekla je Nicholas koja je započela ovo istraživanje nakon što je gledala svoju baku kako se bori s demencijom.

Ona se nada kako će ovo istraživanje pomoći da pacijenti i njihovi najmiliji počnu shvaćati da nešto nije u redu, prije nego što bude prekasno. Kako kaže Nicholas, financijske poteškoće mogu biti zastrašujuća nuspojava demencije.

Istraživanje je pokazalo da su pacijenti s nižom razinom obrazovanja, a koji su kasnije razvili demenciju, počeli gubiti kontrolu plaćanja i do sedam godina prije dijagnoze. Visokoobrazovani pacijenti nisu pokazivali financijske simptome do dvije i po godine prije dijagnoze demencije.

Ipak, financijski pokazatelji demencije nisu ništa novo, kaže autorica istraživanja, ali vjeruje da podaci do kojih je ona došla mogu pomoći ljudima da ranije prepoznaju znakove razvoja bolesti.

“Rano otkrivanje demencije korisno je za ljude čak i ako ne postoji lijek za ovu bolest, jer im može pomoći da održe svoju financijsku stabilnost i pronađu podršku prije nego naprave neku katastrofalnu grešku”, poručila je Nicholas.