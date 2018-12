Ovo je jedan od glavnih razloga zašto vam opada kosa! Prestanite to raditi odmah!

Autor: Iva Hanzen

Svaki dan vežete rep na istom mjestu? E pa to je jedna od glavnih navika i pogrešaka zbog kojih vam opada kosa! Očajni ste jer stalno nalazite svoju kosu po podu sobe, na četki i u kadi? Razumijemo vas! No, nemojte brinuti! Kosa vam vjerojatno opada samo zbog par loših navika, za koje mislite da su bezazlene, no koje ipak imaju svoj učinak nakon nekog vremena. Pozitivna stvar s druge strane je što se navike uz malo truda daju korigirati ili u potpunosti izbaciti.

Recimo, žene često vežu rep na istom mjestu, a neke čak i spavaju s njim. Problematične su i pletenice u stilu hip hop diva koje su u zadnjih godinu, dvije postale pravi hit i koje zaista izgledaju odlično, no koje također nisu najbolje za kosu, ako ju tako držimo svezanu po tjedan dana i više. Pritom zaboravljamo da a) ako baš svaki dan nosimo recimo visoki rep i to na istom mjestu, kosa će nam početi slabiti baš na tom dijelu i b) ako tu i tamo zaspete od pretjeranog umora pa zaboravite skinuti rep to je u redu, no podsjetite se da baš kao što vama treba san, i vašoj kosi je neophodan isto.

Nadalje, što se tiče repa, pogreška koju žene također jako često rade je ta da prejako zategnu rep, ali i punđu. Svi ovi načini mogu ošteti folikulu kose, stoga probajte češće nositi raspuštenu kosu, dok gumice možete zamijeniti trakama od tkanine ili kosu jednostavno zabaciti iza rajfom. Dobro će doći i kombiniranje različitih frizura – visoki rep, niski rep, punđa…Ostale navike koje također oštećuju kosu su i pretjerano feniranje, uporaba pegle i figara. Naime, visoka temperatura koja dolazi iz ovih ženama omiljenih beauty predmeta može uzrokovati lomljenje pa onda i opadanje kose. Stoga, ako baš ne morate koristiti fen, radije osušite kosu na zraku, dok će pegla za kosu učiniti svoje i s manjom temperaturom.

Zatim tu je i pretjerano raščešljavanje, kako mokre tako i suhe kose. Prvo što nam padne na pamet kada operemo kosu je raščešljati ju, no prečesto zaboravljamo kako je mokra kosa izrazito osjetljiva te kako je, ako ju baš moramo raščešljati, bolje koristiti češalj, a ne četku.No, nemojte pretjerivati niti s grubim češljanjem suhe kose.

I konačno tu su stres i nezdrava prehrana koje na prvu ne bismo povezali s kosom, no koji itekako imaju veze s našom ljepotom. Problemi kod kuće i na poslu, ali i financijske brige mogu potaknuti snažne emocije koje kako kažu istraživači mogu promijeniti ciklus kose. Stres često prati i pogrešna prehrana, a dokazno je i da osobe koje su stalno na dijetama ili imaju poremećaje u prehrani više gube kosu. Stoga se ne mučite dijetama, jedite uravnoteženo i zdravo, kombinirajući voće, povrće i orašaste plodove jer kad pogledate čemu savršena linija kad na glavi imate mišji repić od kose.