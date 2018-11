Ovo će umiriti sve one koji ne stignu dovoljno spavati! Nije uvijek bilo uobičajeno spavati osam sati po noći

Autor: Iva Hanzen

Povjesničari koji proučavaju spavanje znaju da su davno prije pojave električnog svjetla ili budilica ljudi odlazili na spavanje sa zalaskom sunca, odnosno otprilike oko 20 sati i čvrsto spavali otprilike do ponoći. Zatim bi od ponoći do dva ujutro bili budni jer se to smatralo razdobljem tihe meditacije – to je bilo vrijeme kada su umjetnici doživljavali kreativnu mirnoću, kad se vodila ljubav i kad su pisane pjesme, sve u tihom mraku i udobnosti kreveta. Poslije tog razdoblja ugodne polubudnosti, slijedilo je uživanje u još jednom bloku o četiri sata dubokog sna, otprilike od dva do šest ujutro. A kad bi svanulo jutro, srednjovjekovni i renesansi ljudi probudili bi se osvježeni i spremni za novi dan.

Takav obrazac spavanja podijeljenog na dva dijela izašao je iz mode potkraj 17. stoljeća pojavom bolje rasvjete. K tome su svijeće postale jeftinije i više nisu bile luksuz koji su si samo bogati mogli priuštiti, a Pariz je počeo uvoditi uličnu rasvjetu, najprije sa svijećama, a zatim petrolejskim i plinskim svjetiljkama, te su njegov primjer slijedili i drugi gradovi. Taj pomak prema umjetnoj rasvjeti poklopio se s otvaranjem prvih kavana i postalo je moderno, čak i tih davnih dana, da se u njima kasno u noć okuplja aristokracija.

Istraživači su nedavno taj ‘podijeljeni’ obrazac spavanja rekreirali tako što su sudionike istraživanja spavanja na 14 sati u komadu izolirali u mračnim sobama koje su poticale na spavanje. Kad je prošao period prilagodbe, svaki je sudionik istraživanja izjavio da se prvi put u životu osjeća potpuno budno i spremno, čak i ako su se probudili usred noći i neko vrijeme proveli budni. Važno je napomenuti ovo istraživanje jer se mnogi od nas uznemire ili uspaniče kada se probude usred noći. Sada kada znate da nam je to možda genetski utisnuto u mozak, možda ćete se ugodnije osjećati u tim razdobljima polubudnosti.