OVIM TESTOM MOŽETE UTVRDITI GUBITE LI PREVIŠE KOSE: Nekoliko simptoma ukazuje na ubrzano ćelavljenje

Autor: Zlatko Govedić

Kosa je filamentozna struktura koja raste na koži glave (i tijela) ljudi i nekih životinja. Kosa je sastavljena od keratina, proteina koji se također nalazi u noktima. Svaka dlaka ima korijen koji je smješten u folikulu dlake u koži, dok se vidljivi dio dlake naziva vlasište.

Gubitak kose jest prirodan proces. Ljudi svakodnevno gube određenu količinu kose (oko 50 do 100 dlaka) zbog prirodnog ciklusa rasta kose. Međutim, kada dolazi do prekomjernog gubitka kose, to može biti znak nekog zdravstvenog stanja ili drugih čimbenika.

Genetsko nasljeđe može igrati veliku ulogu u gubitku kose. Muški obrazac gubitka kose (androgenetska alopecija) najčešći je oblik gubitka kose kod muškaraca, dok se ženski obrazac gubitka kose također može javiti kod žena.





Hormonalne promjene tijekom trudnoće, porođaja, menopauze ili hormonalnih poremećaja mogu utjecati na rast kose. Na primjer, povećana razina hormona dihidrotestosterona (DHT) često je povezana s gubitkom kose kod muškaraca.

Određene tegobe poput alopecije areate (autoimuna bolest koja uzrokuje ispadanje kose u krugovima), poremećaja štitnjače, gljivičnih infekcija vlasišta ili nekih kožnih bolesti mogu pridonijeti gubitku kose.

Ekstremni stres, tjelesna trauma ili emocionalni šok također mogu izazvati privremeni gubitak kose koji se naziva telogeni efluvij.

Nadalje, nedostatak određenih hranjivih tvari u prehrani, poput proteina, vitamina (posebno vitamina D i biotina) i minerala (poput željeza i cinka), može utjecati na zdravlje kose i uzrokovati gubitak kose.

Prekomjerno tretiranje kose vrućim stiliziranjem, upotrebom agresivnih kemijskih proizvoda (poput boja i ravnala) ili stalnim vučenjem kose može uzrokovati oštećenje kose i slabljenje, što rezultira gubitkom kose.

Kada treba reagirati?

Ciklus rasta kose sastoji se od tri faze – rasta (anagena faza), kraja rasta i pripreme za mirovanje (katagena faza) i mirovanja (telogena faza), nakon čega se dlaka odvaja od korijena i otpada. Kako vlasi otpadaju, rastu nove, a u ovoj fazi je u normalnim okolnostima oko 14% dlaka na glavi.









Međutim, iz niza razloga nerijetko brinemo da nam kosa opada prekomerno, a to se posebno pojačalo od izbijanja pandemije virusa korona, jer je otkriveno da preležana infekcija često ostavlja posljedice u vidu opadanja kose.

Ako primijetite nešto s ovog popisa, posjetite liječnika.

Jednominutni test









Zabacite kosu naprijed, češljate je od vrata ka prednjem tijelu i izbrojite koliko je vlasi otpalo za jedan minut. Ako pronađete oko 10 dlaka, to je normalno.

Koža tjemena vam se vidi

Ovisno o tome kakva vam je prirodna tekstura kose, dio kože tjemena može uvijek da se vidi, pa svaki prekomjeran gubitak kose uglavnom može da se primijeti. Obratite pozornost na tjeme i redovno pratite ima li neke promjene.

Ujutro nalazite mnogo kose na jastuku

Pronalaženje kose na jastuku obično nije simptom pretjeranog opadanja kose, ali ako u posljednje vrijeme vlasi ima više, to može (ali i ne mora) biti razlog za brigu.

Kada prođete prstima kroz kosu, ostaju vam dlake

Raščešljavanje zamršene kose obično se završava time što nje ima na četki više nego inače, ali ako i prolaženje prstima kroz već očešljanu kosu prolazi s dodatnim opadanjem, zakažite pregled kod liječnika kako bi vas uputio na dalje analize.

Razdjeljak je širi nego ranije

Osim što je ključan za frizuru, izgled razdjeljka vrlo je važan pokazatelj stanja kose. Ako primijetite da nije tako bogat kao prije, već da je širi, to može biti simptom zdravstvenih problema.

Konjski rep vam je tanji

Čak i kada ništa od navedenog ne primijetite, rep može otkriti pravo stanje kose. Ako često nosite konjski rep i primijetite da je manje bujan i bogat nego prije, to bi mogao biti znak da nešto nije u redu.