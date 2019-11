OVIH SEDAM STVARI MEDICINSKE SESTRE NIKAD VAM NEĆE PRIZNATI: Provjerite stavku pod brojem četiri!

Autor: dnevno.hr

Medicinske sestre nerijetko su čuvari tajni biolnica, a neke od njih otkrile su tajne koje bi rado rekle svojim pacijentima, da smiju i da im to ne bi ugrozilo poziciju na poslu. Ovo su neke od najvećih tajni:

1. Ne slažu se jednako sa svim doktorima i trebaju šutjeti iako znaju da netko nije sposoban.

Neće vam reći da je doktor nesposoban, jer to ne smiju iako je možda istina, ali ukoliko vam medicinska sestra kaže da imate pravo potražiti drugo mišljenje to je zapravo to. ”Ako vam kažem da se konzultirate s nekim drugim, to u prijevodu znači da ja ne bih tom doktoru dala da me dira”, rekla je jedna od njih za Business Insider.

2. Nemojte davati mito – nema smisla

Davanje mita doktorima nije nešto što biste trebali primjenjivati, premda i danas mnogi to prakticiraju, radije taj novac potrošite na konzultacioje s privatnicima.





3. Ne postoji čista bolnica

Bolnice su pune bakterija, i to onih opasnih unatoč trudu da se steriliziraju, zbog toga veliki dio bolničkih djelatnika u kuću ne unosi ni cipele u kojima radi.

4. Prijetnje i vikanje najgore su što možete napraviti

Zbog takvih postupaka neće vas tretirati bolje upravo suprotno.

“Neću reći da doslovno šikaniramo takve, ali budite sigurni da nećete zbog takvog ponašanja dobiti analgetik koji bi vam na svoju ruku dali ili posebno brinuti o vama. Sve što mi tražimo je normalno ponašanje”, otkrila je jedna od njih.

5. Postoji vrijeme kada je bolje i gore biti u bolnici

Najbolji period za boravak u bolnici su godišnji odmori kada je većina stručnjaka na godišnjem, a mijenjaju ih mlađi i manje iskusni kolege. Izbjegavajte tretmane u to doba ako je moguće.

6. Ne lažite nam

Ne lažite o tome šta uzimate jer bi to moglo naškoditi vama.

7. Nije na nama da radimo tuđi posao

Sestre vam neće reći rezultate vaših analiza, jer je to posao vašeg doktora, a ne njihov.