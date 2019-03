Ovih pet namirnica treba biti osnova svakog kućanstva: Oduvijek se koriste u prehrani, zdrave, a siromašne kalorijama

Autor: Iva Hanzen

Kiseli kupus

Kiseli kupus izuzetno je niskokaloričan, a pripisuju mu cijeli niz magičnih svojstava. Od toga da odlično djeluje na rad bubrega, želuca i crijeva do toga da je odličan podizač libida. Uz to rasol od kiselog kupusa preporučuje se kao pročišćujuća kura za organizam te kao prirodno sredstvo za ublažavanje mamurluka, a kiseli kupus lako će se ‘snaći’ čak i u sendviču.

Crveni luk

Luk je osnova svakog ukusnog jela, to će se složiti svi, ipak mnogi će ga izbjegavati jer ostavlja neugodan miris ili teško pada na želudac. No, to uopće ne mora biti tako. Ako ga dinstate na vodi uz svega par kapi ulja ili neke masnoće, više će se skuhati, a manje spržiti pa će postati slatkast i kao takav, niti će teško pasti na želudac, niti će ostaviti neugodan zadah. K tome je luk odlična namirnica za prevenciju srčanog udara, zdravlje kostiju jer ih čini gušćima i tvrđima, a ima i antiupalno djelovanje. Njegovi sastojci djeluju na imunitet, jačaju ga i onemogućuju razvoj raznih infekcija, a za ekstremno jak imunitet stari recept nalaže da ga skuhate u vodi i onda tu vodu popijete. Doduše, bit će dovoljno i da ga jednostavno malo više uključite u prehranu.

Češnjak

Češnjak je možda prva biljka na svijetu koja je službeno proglašena ljekovitom i to prije više od 5 000 godina. Ovo ne čudi s obzirom na to da ima visoku nutritivnu vrijednost i k tome je izuzetno zdrav. Dok neke namirnice više obiluju nekim nutrijentima, a druge manje, češnjak ih ima sve – sadrži vodu, bjelančevine, masti, ugljikohidrate, vlakna i minerale, kao što natrij, kalij, magnezij, kalcij, fosfor, sumpor i željezo. Kao u slučaju luka, mnogi će ga izbacivati iz prehrane jer ostavlja neugodan zadah, ali ako ga pripremite na isti način kao i luk u prethodnom primjeru, zadah će izostati, a i neće vam teško pasti na želudac. Odlična stvar je i što dolazi u prahu pa i to rješava problem neugodnog zadaha.

Orah

Ne samo da orasi imaju dobar okus, nego su i odličan izvor energije, nude mnoge zdravstvene prednosti, a predstavljaju i odličnu zamjenu za grickalice. Savršeni su za zdravlje mozga i za kognitivne sposobnosti, dok neki kažu da šaka oraha na dan kroz period od bar šest mjeseci može pomoći kod tegoba koje nosi multipla skleroza. Također, orah značajno smanjuje rizik od srčanih bolesti, kao i rizik od srčanog udara te normalizira krvni tlak. Sprječava i rak dojke te prostate.

Limun

Svi znaju da je limun jedna od najkorisnijih namirnica koje postoje, kao i to da štiti od velikog broja bolesti. No, koristimo li ga dovoljno? Naime, ovo voće nije samo osnova za limunadu ili nešto čime ćemo zaliti ribu da bude ukusnija. Topla voda s limunom smanjuje žgaravicu u želucu te potiče rad probavnog sustava. Ovaj jednostavan napitak stimulira rad crijeva, a topla voda opušta mišiće što umanjuje nadutost i probavne smetnje. Dobro ga je piti ujutro.