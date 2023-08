Ovih par stvari možete napraviti kako vam dijete nikad ne bi ostalo u užarenom automobilu

Autor: Z.S.

Zadarska policija objavila je da je u ponedjeljak poslijepodne imala intervenciju na parkiralištu jednog trgovačkog centra, nakon što su im građani u ponedjeljak poslijepodne dojavili da su djeca ostavljena u autu na velikoj vrućini.

“Djecu su u autu čeških registracija primijetili građani, pozvali su policiju i Hitnu. Auto je bio otključan i unutra je bilo dvoje djece, od kojih je jedno spavalo, dok su roditelji bili u trgovini. Djeci je odmah pružena pomoć i utvrđeno je da su dobrog zdravstvenog stanja. Na autu su bila djelomično otvorena stakla i otključana vrata koja je starije dijete zatvorilo jer je ometalo parkiranje drugih vozila. Policija će o svemu poduzetom, putem posebnog izvješća upoznati nadležno državnom odvjetništvo u Zadru, a putem međunarodne policijske suradnje o događaju će izvijestiti i nadležne institucije strane države”, objavila je zadarska policija.

U priopćenju se, također, upozorilo roditelje da ne ostavljaju djecu samu u zatvorenim automobilima jer posljedice mogu biti tragične.





S obzirom da su se takva stradavanja događala i ranije iz MUP-a su sada u suradnji s Nastavnim zavodom za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar, izradili informativni letak u kojem su posebno istaknute posljedice ostavljanja djece u vozilima, ukazano je i na zakonski okvir kao i na preporuke stručnih osoba.

“Radi slabije mogućnosti prilagodbe dječjeg organizma na visoke temperature nego kod odrasle osoba, tijelo djeteta se zagrijava znatno brže ( tri do pet puta) od tijela odrasle osobe. Visoka vanjska temperatura za vrlo kratko vrijeme kod djece dovodi do povišenja njihove tjelesne temperature i do toplinskog udara. Ukoliko se ne reagira na vrijeme dolazi do zatajivanja organa. Samo 15 minuta boravka u pregrijanom autu može dovesti do kobnih posljedica odnosno do oštećenja mozga i bubrega”, naveli su i upozorili:

Ne ostavljajte dijete samu u vozilima

“Ostavljanjem djeteta bez nadzora u zatvorenom vozilu grubo se zanemaruje i zlostavlja dijete što predstavlja obilježje kaznenog djela Povreda djetetovih prava. Posljedice mogu biti smrt djeteta ili teško narušeno zdravlje. Odgovorna osoba kaznit će se za počinjenje težeg oblika kaznenog djela za što je propisana kazna zatvora od 1 do 15 godina.

Stres, užurbanost života i velik broj svakodnevnih obveza u današnjem dobu najčešći su uzroci zaboravljanja roditelja. Borba s pamćenjem se nerijetko manifestira na način da aktivnosti obavljamo automatski, ne posvećujemo im dovoljno svjesne pažnje, a kasnije se ne možemo sjetiti jesmo li nešto obavili ili nismo (isključili peglu ili štednjak).









Posebnu pažnju potrebno je usmjeriti na djecu, obzirom da se događa sve veći broj nesretnih slučajeva tijekom ljetnih mjeseci, kada roditelji uslijed velikih temperatura i preopterećenosti obvezama ostave djecu samu u vozilu.”

Iznimno važno osvijestiti automatske radnje

– uvježbavanjem „prisutnosti“ izbjeći ćemo ulazak u mentalni proces automatizma – prilikom ulaska u auto dobro je neko vrijeme svjesno obraćati pažnju na pokrete koje izvodimo, npr. dodir ruku s volanom, zvukove koje čujemo iz okoline i sl

– preporučuje se na bilo koji način mijenjati ustaljenu rutinu radnji (put odlaska na posao, redoslijed obavljanja radnji, ne izvoditi više radnji istovremeni i sl.)

– preporučuje se ostaviti stvari koje moramo uzeti prije izlaska iz auta na stražnjem sjedalu (torbu, mobitel, laptop), kako ne biste automatski izašli iz auta bez pogleda na stražnje sjedalo

– u svakodnevnom životu roditeljima se preporuča usvajanje metoda suočavanja sa stresom i uvježbavanje metoda prisutnosti u sadašnjem trenutku.

Djetetu je potrebno objasniti (na način primjeren dobi):









– da smije i treba reagirati ako ga roditelj ostavi u vozilu,

– predočiti i načine mogućeg reagiranja (ukoliko je to moguće i ovisno o dobi): način izlaska iz vozila, otvaranje prozora ili bilo koji način signaliziranja da je ostalo samo u vozilu.

Za kraj se napominje da se dijete ne smije ostavljati u vozilu, niti pri umjereno visokim temperaturama, niti ‘samo nekoliko minuta uz otvorena vrata ili prozore’. Iznimno je važno ovo usvojiti kao ovo pravilo u zaštiti zdravlja i života naše djece.