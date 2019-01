Ove su bolesti jedan od najvećih zdravstvenih problema i najčešći uzrok smrti: Evo kako ih spriječiti

Autor: Iva Hanzen

Dramatičan porast bolesti srca i krvožilnog sustava u posljednjih stotinu godina, postao je jedan od najvećih zdravstvenih problema i najčešći uzrok smrti ljudi, a uglavnom se događa zbog nepravilne prehrane. Na bolesti srca i krvožilnog sustava može se pozitivno utjecati pridržavanjem stroge dijete koja sadrži malo energije i masti, no pri ovakvim dijetama uvijek se pojavljuje problem u discipline pridržavanja. Ono što je potrebno nije stroga dijeta, nego pravilna prehrana. Više je studija pokazalo da se tako mogu smanjiti oštećenja srčanog mišića pa čak i da je oštećenja moguće spriječiti.

Što najviše utječe na oštećenja srčanih arterija? To su tri glavna faktora: 1. Nedostatak kisika u srčanom mišiću, 2. Aritmija (preskakanje srca) i 3. Kronični upalni procesi. Na sva tri procesa prirodno blagotvorno utječe prehrana bogata omega-3 i omega-6 masnih kiselinama koje ćete naći u ribi. Tako slobodno možemo reći da prirodne autokoide, od auto – što znači sam i akos – što znači liječiti, stvara sam organizam koristeći se tvarima iz hrane. Time se prirodnim putem bori protiv srčanih bolesti.

Također, osobe koje konzumiraju proizvode od cjelovitih žitarica te tako uzimaju veliku količinu balastnih tvari, odnosno biljnih vlakana, mnogo rjeđe obolijevaju od tegoba sa srcem i krvnih žilama. Osim pravilne prehrane u takvih osoba mora se uzeti u obzir i općenito drugačiji način života, odnosno njihova osviještenost o važnost zdravog načina života. Stoga ako želite zdravo srce i krvožilni sustav prvo počnite s uvođenjem veće količine ribe, odnosno spomenutih omega-3 i omega-6 kiselina i nemojte se izvlačiti na to kako je riba skupa jer kilogram srdela na tržnici iznosi svega 25 kuna. No, svakako treba početi s većim unošenjem cjelovitih žitarica, a dobar početak leži već u tome da bijeli kruh zamijenite nekom od brojnih varijanati tamnijeg kruha, dok je za doručak zgodno pojesti pahuljice (ne naravno one prezaslađene industrijske) ili bilo kakav oblik cjelovitih žitarica, poput kaše od prosa, heljde, ječma i zobi i već ćete tu učiniti puno. Sve bi to naravno trebala pratiti povećana fizička aktivnost, ali to ne znači nužno da provodite sate u teretani, nego da jednostavno više hodate, planinarite ili vozite bicikl.

Ono što će vas sigurno oduševiti je i činjenica da je za zdravo srce dobro popiti i koju čašu crnog vina, konkretno pet do sedam čaša tjedno, ili soka od crnog grožđa, ali nemojte sad pretjerivati s vinom. Kako je rekao jedan kardiolog: Ako gledamo samo srce, nikada ne možemo popiti dovoljno crnog vina. Nažalost, mnogi zaboravljaju da u našem tijelu postoje i drugi organi.

Sve u svemu, mediteranski tip prehrane, dakle onaj koji obiluje već spomenutim namirnicama poput ribe, u suradnji s povrćem, voćem i maslinovim uljem i kojom čašom crnog vina, idealan je način prehrane za prevenciju bolesti srca i krvožilnog sustava. I doslovno šećer na kraju – zdravo srce voli i kakao.