Ove predmete bi trebali češće dezinficirati: Smanjuje mogućnost zaraza, evo na što obratiti pozornost

Autor: F.F

U sezoni čestih i velikim vremenskih promjena, u vrijeme kada haraju gripe i prehlade, ključno je pojačati unos vitamina i minerala, uz istovremeno dezinficiranje svakodnevno korištenih predmeta kako bismo smanjili rizik od nepoželjnih infekcija. Profesor javnog zdravstva sa Sveučilišta New Mexico State, Jagdish Khubchandani, ističe koje predmete treba održavati, a koje nije nužno svakodnevno čistiti.

Vaš mobilni uređaj, slično kao i vaše ruke, privlači klice. Prema istraživanju objavljenom u lipnju 2017. u časopisu Germs, čak 80 posto mobilnih uređaja može sadržavati potencijalno štetne klice poput stafilokoka, bakterija odgovornih za trovanje hranom. Kako biste temeljito dezinficirali svoj mobilni uređaj, preporučuje se isključiti ga i obrisati suhom krpom bez dlačica i prašine.

Također se mogu koristiti maramice natopljene alkoholom prilagođene osjetljivim površinama, poput stakala na naočalama. Izbjegavajte sredstva za čišćenje koja sadrže izbjeljivač ili abrazivne sastojke te ponavljajte postupak nekoliko puta dnevno, posebno nakon izlaska iz kuće. Kada ste vani, preporučuje se držanje mobilnog uređaja u džepu ili torbi umjesto nošenja u ruci, prenosi Livestrong.

Evo na što obratiti pozornost

Zaštitne maske, posebno one za jednokratnu upotrebu, treba baciti nakon svake upotrebe. S druge strane, platnene maske trebaju se prati svakodnevno nakon upotrebe. Prije uklanjanja maske, operite ili dezinficirajte ruke, izbjegavajte dodirivanje prednjeg dijela maske, savijte vanjske kutove i spremite je na sigurno mjesto. Pranje maske obavljajte s ostalim rubljem koristeći deterdžent, a potom je osušite u sušilici na visokoj temperaturi.

Profesor Khubchandani naglašava da neki predmeti nisu potrebni za čišćenje svaki dan. Istraživanje iz travnja 2020. objavljeno u časopisu The New England Journal of Medicine otkrilo je da virus može preživjeti na plastičnim površinama do tri dana, a na kartonu oko 24 sata.









Ipak, ključevi, novčanici, slušalice, naočale, odjeća, namirnice i pošta nisu predmeti koje treba čistiti svakodnevno jer se količina virusa značajno smanjuje nakon nekoliko sati.