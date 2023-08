Ove namirnice nikako ne smijete podgrijavati: To može biti opasno po zdravlje

Autor: Dnevno.hr/M.P.

Dilema s kojom se većina ljudi susrela je koji su ostaci hrane sigurni za podgrijavanje, a koji nisu?

Mnogi bi se mogli iznenaditi nekim od namirnica koje ne bismo smjeli ponovno grijati.

Kim Lindsay, akreditirana dijetetičarka iz Australije je za DailyMail izdvojila četiri namirnice koje je prilično riskantno podgrijavati.





Jaja

Čini se da u frižideru traju vječno, no ako imate ostatke jaja od jučerašnjeg doručka, rizik znatno raste.

Jaja mogu sadržavati bakteriju salmonela koja može dovesti do mučnine, proljeva, temperature i slabosti, a što duže jaja ostavljamo van frižidera, to je više vremena za množenje bakterije.









Lindsay kaže da su jaja čuvana na temperaturama između 4 C do 74 C ‘opasna zona’.

“Patogeni mogu rasti brže kada su na toj temperaturi. Ako u hrani ima više patogena i štetnih bakterija, onda postoji povećan rizik od trovanja hranom kada je jedemo”, rekla je. Uprava za hranu i lijekove (FDA) savjetuje da se jaja ili jela koja sadrže jaja nikad ne ostavljaju izvan hladnjaka dulje od dva sata ili jedan sat po vrućem vremenu.

Špinat

Podgrijavanje zelja poput špinata može uzrokovati listeriozu, ozbiljnu infekciju koja rezultira groznicom, simptomima sličnim gripi, glavoboljom, ukočenim vratom, konfuzijom, pa čak i napadima.









Bolest je uzrokovana bakterijom listerije koja se može zadržati na namirnicama. Prema Kim Lindsay, pripremljene salate i zelje koje se kupuje u trgovini obično nose listeriju.

Krumpir

“Iznenađujuće, mogli biste riskirati da se razbolite podgrijavanjem krumpira”, kaže Kim.

Baš kao i riža, opasnost dolazi od skladištenja škrobnih namirnica na sobnoj temperaturi: ako se to radi duže od dva sata, može doći do rasta Clostridium botulinum.

Smrtonosni toksini koje proizvodi ova bakterija mogu uzrokovati rijetko, ali po život opasno stanje zvano botulizam, koje može napasti mozak, živce i leđnu moždinu i uzrokovati paralizu. Bakterija proizvodi botulizam koji uzrokuje toksine kada im nedostaje kisik, tako da botulizam koji se prenosi hranom obično izazivaju predmeti u zatvorenim limenkama ili bocama, navodi NHS.

Riža

Riža je jedna od namirnica za koju nam često govore da ne podgrijavamo, ali možda ne znate zašto vas upozoravaju na to.

“Podgrijavanje riže je veliki rizik. Te spore su otporne na toplinu, pa čak i kada ih zagrijete, i dalje mogu uzrokovati štetne patogene”, kazala je.

Nekuhana žitarica mogu sadržavati bakteriju zvanu Bacillus cereus, koja se ne ubija uvijek tijekom procesa kuhanja. Ovo može uzrokovati trovanje hranom. Prema NHS-u, spore Bacillus cereus mogu rasti u riži koji se ostavi da stoji na sobnoj temperaturi. Oni će se umnožiti i mogu proizvesti toksine koji uzrokuju povraćanje ili proljev.