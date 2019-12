Ove namirnice nemojte NIKAD ZAMRZAVATI

Autor: Dnevno

Zamrzavanje je vrlo koristan i praktičan način čuvanja hrane koji čuva njihove nutritivne vrijednosti. No, postoje neke namirnice koje se nikako ne bi smjele naći u vašem zamrzivaču, što zbog promjene okusa i strukture, a što zbog vaše sigurnosti. Doznajte koje vrste namirnica nikako ne biste trebali zamrzavati.

Povrće bogato vodom

Ovoj skupini pripadaju celer, zelena salata, krastavci, rotkvice i potočarka. Činjenica da ovo povrće u sebi sadrži puno vode znači da će se vrlo lako smrznuti, no smrzavanje uništava stanične stijenke koje im daje njihovu strukturu. Zbog toga će ovo povrće nakon odmrzavanja postati kašasto i mlohavo. Rajčice, s druge strane, možete zamrznuti ako ih kasnije planirate kuhati, no odmrznute rajčice nemojte jesti sirove.

Jaja

Jaja u ljusci otvorit će se prilikom smrzavanja, što će omogućiti razvoj bakterija. (Ako stvarno želite zamrznuti jaja svakako ih najprije izvadite iz njihove ljuske.

Kava

Neotvorenu vrećicu svježe mljevene kave možete držati u zamrzivaču do mjesec dana, no nakon otvaranja vrećice nemojte ju opet pokušati zamrznuti. Odmrzavanje i ponovno zamrzavanje zrna kave dovodi do kondenzacije, zbog čega će upiti sve neugodne mirise iz zamrzivača.

Mekani mliječni proizvodi

Kiselo vrhnje, zrnati sir i vrhnje za šlag mogu postati vodenasti nakon smrzavanja.

Krumpir

Smrznuti sirovi krumpir će izgubiti svoju boju, dok će kuhani krumpiri postati blijedi i prepuni vode.

Emulzije

Zamrzavanje će pretvoriti majonezu i preljeve za salatu u vodenastu tekućinu. Ovo se također odnosi na recepte koji u sebi sadrže majonezu i ostale emulzije.

Veliki komadi sira

Nakon smrzavanja sir će postaji mrvljiv, zbog čega ga kasnije nećete moći pravilno narezati.