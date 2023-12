Ove namirnice nemojte kupovati kada su snižene: Jedna hrana na listi bi vas mogla iznenaditi

Autor: F.F

Puno je nas koji u dućanima lovimo razno razne popuste. Ili ćemo se počastiti nečime što je inače preskupo, ili ćemo slučajno naletjeti na neku namirnicu koja je na popustu. Svi volimo iskoristiti popuste kako bismo uštedjeli novac prilikom kupovine i u tome nema ništa loše. Međutim, važno je biti oprezan kada su u pitanju namirnice na akciji i ne brzati s odlukama.

Popularna stranica Eat This, Not That! ističe koje namirnice nikako ne biste smjeli kupovati kada su na akciji. Jedna namirnica na listi bi vas mogla posebno iznenaditi

Mlijeko i mliječni proizvodi

Često su na akciji, posebno kasno popodne i navečer. Ako vaše kućanstvo ne konzumira velike količine mlijeka i mliječnih proizvoda, izbjegavajte kupovinu većih zaliha ili pakiranja jer se neće dugo održati. Mlijeko može trajati do 7 dana u hladnjaku, a jogurt do 14 dana, ali važno je pravilno ih čuvati.

Meko voće

Pri kupovini kivija, avokada i sličnog mekog voća, provjerite njihovu zrelost laganim pritiskom. Ako naiđete na akciju s avokadom koji je već mekan na dodir, preskočite ga. Mekano voće može se pokvariti prije nego što ga stignete konzumirati, pa je važno odabrati svježe primjerke.

Limenke s udubljenjem

Iako konzervirana hrana često ima dugi rok trajanja, obratite pažnju na udubljenja na limenkama. Ako primijetite veća udubljenja, to može ukazivati na pokvarenost hrane. Prema preporukama, izbjegavajte takve limenke jer kroz rupe mogu proći potencijalno štetne bakterije.









Velika pakiranja začina

Sušeni začini neće se nužno pokvariti, ali gube okus i aromu s vremenom, pogotovo nakon otvaranja. Ako ne planirate potrošiti veće pakiranje začina unutar tri do šest mjeseci, bolje je odabrati manje pakiranje. Tako ćete osigurati svježinu i kvalitetu okusa.