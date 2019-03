Ove četiri namirnice nikad ne jedete, a spadaju u najzdravije namirnice na svijetu i imaju jako malo kalorija

Autor: Iva Hanzen

Avokado

Ovom voću sigurno ne dajete priliku jer se na prvu čini kao da mu nedostaje okusa. No, upravo u tome leži njegova prednost jer se lako da kombinirati s ostalim voćem, ali i slanim zalogajima. Toliko je kremast da ćete od njega lako napraviti ukusan namaz, a sve što vam treba za isti su koja kap limuna, malo maslinova ulja, sol i peršin. Odličan je i u kombinaciji s brokulom koja je također jedna od najzdravijih namirnica na svijetu. U tom slučaju kratko skuhate brokulu i bacite je na maslac s avokadom narezanim na kockice. Tako ćete dobiti lagan prilog izuzetno siromašan kalorijama, a zdrav koji se odlično slaže uz ribu ili piletinu.

No, ono što svakako moramo napomenuti kod avokada je to da avokado u najvećem postotku čine masti, dok je sve drugo voće ponajprije sastavljeno od ugljikohidrata. Iako vam se od pojma ‘masti’ diže kosa na glavi jer vas asocira na višak kilograma, treba napomenuti da masti kao takve nisu loše i zapravo su prijeko potrebne našem organizmu. Upravo zbog sastava, avokado mnogi smatraju jednom od najzdravijih namirnica na svijetu, a bez obzira na to što sadrži masti, ima svega 160 kalorija.

Borovnice

Neki kažu da bi trebalo jesti šaku borovnica na dan, a to je zapravo potpuno izvedivo jer ih u supermarketima možete naći tijekom čitave godine, dok u ljeto tržnice obiluju ovom namirnicom. Borovnice su fantastične jer sadrže supstance koje smanjuju rizik od nakupljanja masnih naslaga, a masne naslage na trbuhu ne samo da ne izgledaju lijepo, nego i povećavaju opasnost od srčanih bolesti te dijabetesa. Uz to su odlične za imunitet i probavu, siromašne su kalorijama, a neka istraživanja kažu da pripomažu u procesu usporavanja starenja.

Đumbir

Đumbir je jedna od najljekovitijih namirnica na svijetu, a koristiti se za liječenje niza tegoba i poremećaja. Ako imate problema sa želucem, a 90% ljudi ga ima, te iste prate mučnine, onda će vam đumbir biti pravi spas. Odlično je što ga možete kupiti u obliku praha u svim prodavaonicama zdrave hrane, a u svim supermarketima dostupan je kao korijen čitavu godinu. Prah možete dodati u smoothie ili bilo koji čaj jer nema upečatljiv okus pa će vam topli čaj s malo praha đumbira odagnati svaku mučninu i bol u želucu, dok čaj možete napraviti i od samog đumbira. U tom je slučaju bolje koristiti korijen. Samo ga naribate i ubacite u vruću vodu te držite 10 do 15 minuta. Za jak imunitet dobro je u ovaj čaj iscijediti i limun, a okus će poboljšati žličica meda.

Chia sjemenke

Chia sjemenke su prava riznica nutrijenata. Obiluju omega-3 masnih kiselina, zatim bogate su prehrambenim vlaknima i proteinima pa produljuju osjećaj sitosti, a i odličan su izvor svih mogućih vitamina i minerala, uključujući kalcij, B vitamine, cink, bor, kalij, bakar i fosfor.

Kada dođu u doticaj s vodom stvaraju želatinu pa uz njihovu pomoć lako napravite puding, tijesto za pizzu se lakše digne i iznimno je ukusno, a ako ih bacite u jogurt, također će nabubriti te će tako lakše proći kroz vaš organizam te će pojačati probavu kao ništa drugo.