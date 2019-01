Ovaj začin košta samo četiri kune, a odličan je za mršavljenje kao i za sve vrste bolova, pogotovo grlobolju

Autor: Iva Hanzen

Glave rimskih imperatora bile su ukrašene vijencem od lovorovog lišća, a naše bake su lovor koristile kao začin u baš svakom varivu koje su radile. No, osim što se koristio kao ukras, ne samo glava slavnih vojnih ličnosti nego i prostora, te kao začin, lovor se koristio u magiji, ali i kao začin te lijek za mnoge bolesti. Naime, lovor je lijek protiv kašlja, raznih vrsta bolova, glavobolja i problema s kosom i kožom. Od lovora se može napraviti čaj ili ljekovito ulje, a najviše ga se koristi za začinjavanje jela, i to ne samo variva, već i jela od povrća i mesa, a negdje ćemo ga čak naći i desertima. Koliko je ljekovit govori i činjenica da sadrži razne korisne sastojke, poput vitamina A, C i B te natrija, kalija i željeza, a sadrži i eterična ulja te aromatske tvari.

Ako ste negdje čuli da je lovorov list otrovan, to i jest i nije istina. Naime, lovor je otrovan samo za pse i mačke te ga oni nikako ne bi smjeli jesti, a i trudnicama se preporučuje izbjegavanje lovora u prehrani. Doduše, u većim dozama su tvari nađene u plodu lovora otrovne te se ne preporučuje njihova samostalna upotreba, no neće vam biti ništa ako stavite koji listić lovora više u jelo. Svakako bi ga trebalo više koristiti u prehrani jer djeluje antioksidativno, protuupalno i antivirusno, što nam je osobito bitno zimi, a odličan je i kao borac protiv kašlja.

Kad se koristi za grlo, obično se priprema u obliku čaja ili sirupa za iskašljavanje te je zbog svojih ljekovitih svojstava odlična alternativa pastilama protiv kašlja i to posebno pomaže kod suhog kašlja. Sirup od lovorovog lišća naći ćete u svakoj ljekarni, dok ako pripremate čaj ne morate puno eksperimentirati. Jednostavno uzmite četiri suha lovorova lista i 250 mililitara vode, zagrijete vodu do vrenja u manjem loncu i onda ubacite listove lovora.

Uz to lovor jača imunitet, a smanjuje loše utjecaje stresa i tjeskobe, odličan je za zdravlje dišnog sustava, a dobro djeluje i na zglobove te mišiće. Za ovo potonje savjetuju da se napravi kupka u kadi punoj čaja od lovora ili kupka samo za noge u posudi napunjenoj čajem od lovora. Inače, ako zapalite lovorov list on će u zrak ispustiti linalol, aromatični spoj koji djeluje opuštajuće i umirujuće. U dimu se nalaze i drugi vrijedni sastojci koji djeluju na smanjenje stresa i glavobolja.

I na kraju, trebati spomenuti i to da neka istraživanja kažu kako je lovor odličan za mršavljenje jer snižava razinu šećera u krvi prije jela i smanjuje koncentracije lošeg kolesterola u krvi, kao i razinu masti, a kombinacija lovora i cimeta je u zadnje vrijeme postala popularna u svrhu skidanja kilograma. Možete pripremiti čaj od lovora i začiniti ga s pola žličice cimeta. Pijte jednu šalicu tog čaja dnevno, prije ili nakon obroka. Ova je kombinacija odlična i za suzbijanje infekcija mokraćnog mjehura, a što je najbolje od svega, lovor je toliko jeftin da je prava šteta ne koristiti ga. Na tržnici ćete ga u manjem pakiranju koje će vam trajati mjesecima naći već za četiri kune i 49 lipa, a u dućanima je između šest i 20-ak kuna.