Ova namirnica otopit će suvišne kilograme nakon blagdana, a istovremeno nema jačeg podizača imuniteta

Autor: Iva Hanzen

Crna rotkva pripada porodici kupusnjača, dakle namirnicama poput kupusa,brokule i cvjetače, a premda ovaj trojac jest izuzetno zdrav, crna rotkva je slobodno možemo reći ‘najbolja prijateljica’ zdravog i jakog imuniteta. Nepravedno je zanemarena u našoj prehrani, premda ju možete naći na svakoj tržnici, a u kineskoj kulturi je izuzetno cijenjenja i smatra se da pomaže u održavanju cjelokupnog zdravlja organizma. U isto vrijeme se može pohvaliti vrlo malom energetskom vrijednošću pa ju možete jesti do mile volje jer uopće ne deblja. K tome, obiluje antioksidansima, elektrolitima, mineralima, vitaminima i prehrambenim vlaknima, a posebno je bogata vitaminom C koji nam je prijeko potreban u vrijeme viroza i prehlada.

Kada smo već spomenuli viroze i prehlade, odlična je protiv još jednog zimskog ‘neprijatelja’ zdravlja, a to je kašalj. Naime, sok od naribane crne rotkve, pomiješan s medom, u narodnoj se medicini već desetljećima koristi u liječenju bolesti dišnih puteva, poput kašlja i bronhitisa, a ova će namirnica dobro doći i nakon blagdanskog prejedenja jer smanuje oštećenje crijeva koje nastaje kao posljedica visokomasne prehrane te potiče probavu. Ne morate ju nužno naribati nego možete napraviti starinski recept prema kojem se rotkva oguli, zatim se napravi udubljenje u njoj i onda se u njega uspe med. Obično se preporučuju dvije do tri žličice meda. Pošto je potrebno da se med i sok iz rotkve pomiješaju kako bi dali željene rezultate najbolje je ne dirati rotkvu čitavu noć. Nakon toga ovaj napitak možete koristiti kao lijek za kašalj. Pije se tri puta dnevno, ujutru, popodne i navečer. No, možete potražiti i sirup od crne rotkve u ljekarnama pa se ne morate nužno mučiti s pripravljanjem ovog napitka za grlo.

Ako pak odlučite naribati crnu rotvu, svakako ju probajte na salatu. Dakle, naribate crnu rotkvu, mrkvu, jabuku, krušku i ciklu i dobit ćete takvu energetsku bombu koja će vas istovremeno nahraniti, ali će i kreirati savršen spoj za jaki imunitet te će vam detoksicirati tijelo. Ovo jelo moćete jesti u slanoj varijanti s malo soli, bučinim uljem, octom i preprženim sjemenkama ili u slatkoj varijanti s medom. Kada se sve rečeno uzme u obzir, čini se kao savršena postblagdanska namirnica, zar ne? Očistit će vas od toksina nakupljenih tijekom blagdana zbog povećanog unošenja hrane i alkohola, a u isto vrijeme će vam ojačati imunitet za zimu.