Ova namirnica je hit među ljudima koji žele fit tijelo, a obožavaju jesti!

Autor: Iva Hanzen

Grčki jogurt već je nekoliko sezona pravi hit među ljubiteljima fit prehrane, no sada je postao tako popularan da ne morate biti pretjerano informirani o zdravoj hrani da biste znali da je ovo poslastica u kojoj možete uživati do mile volje. Da, grčki jogurt jedna je od onih namirnica koje su zdrave, a iznimno ukusne. Uz to, svakako treba napomenuti da je grčki jogurt pun proteina, a dobiva se posebnom metodom izvlačenjem sirutke te ne sadrži dodatne šećere, sladila ili tvari za zgušnjavanje. I bez brige, ne morate biti veliki ljubitelj mliječnih proizvoda da biste pali na ovaj tip jogurta jer dolazi u toliko okusa da će i najzahtjevnija nepca naći onaj koji odgovara baš njima.

Inače, kad smo spomenuli proteine, treba istaknuti da je udio proteina u grčkom jogurtu gotovo dvostruko veći nego u običnom jogurtu, a uz to sadrži manje vode, kao i manje soli te ima manji udio šećera i ugljikohidrata nego običan jogurt. Visok udio proteina ujedno pomaže u mršavljenju, zavarava glad te osigurava dugotrajan osjećaj sitosti.

Originalna receptura grčkog jogurta najčešće uključuje ovčje mlijeko, međutim, može se pripremiti i od kravljega, za one kojima je okus ovčjeg mlijeka ipak preintenzivan. No, bez obzira na to od kojeg se mlijeka radi, grčki se jogurt uvijek može pohvaliti niskom kalorijskom vrijednošću pa tako ima samo 58 kalorija. Uz to je bogat kalcijem, kalijem, cinkom i vitaminima B6 i B12. Kalcij je, kao što znate, vrlo bitan sastojak za očuvanje zdravlja kostiju pa je tako idealan izbor za osobe oboljele od osteoporoze i drugih bolesti koje zahvaćaju kosti.

Zbog svoje guste i kremaste teksture, grčki jogurt možete koristiti umjesto krem-sira, ulja, maslaca, kiselog vrhnja, pa čak i majoneze, a možete ga naći u baš svakom dućanu ili se možete baciti na izradu vlastitog grčkog jogurta. U tom će vam slučaju trebati samo dva sastojka -, litra mlijeka i četiri žlice kupovnog jogurta s jogurtnom kulturom.

Priprema domaćeg grčkog jogurta:

Od litre mlijeka oduzmite četiri jušne žlice i pomiješajte ih s jogurtom te ostavite sa strane. Mlijeko zatim kuhajte dok se na površini ne pojavi korica, a zatim ga ohladite na 40 °C stupnjeva. Na ohlađenoj korici napravite rupicu od nekoliko centimetara i kroz nju ulijte mješavinu mlijeka i jogurta. Posudu s mlijekom zatim prekrijte čistom kuhinjskom krpom i odložite u pećnicu na 16 sati. Nakon 16 sati izvadite posudu u kojoj se sada nalazi čvrsti obični jogurt. Kako biste dobili grčki jogurt, procijedite postojeći jogurt kroz nekoliko puta preklopljenu gazu u običnom cjedilu. Nakon što se jogurt cijedio tri do četiri sata, premjestite ga u staklene teglice i čuvajte u hladnjaku do tjedan dana.