Ova hrana je iznimno popularna za vrijeme blagdana: Kardiolog otkrio zašto ih nikada ne konzumira

Autor: F.F

Stižu nam božićni blagdani, a samim time i puni stolovi te pregršt poslastica, kolača i fine hrane. Ako vam je zdravlje srca prioritet u životu, obratite pozornost. S obzirom na nadolazeću blagdansku sezonu, važno je znati što jesti, ali još važnije, što izbjegavati. Iako će vas okruživati mnogi blagdanski užici tijekom ove vesela doba godine, ključno je ostati na putu zdravlja i donositi mudre odluke. Popularna stranica Eat This, Not That! donosi nekoliko uobičajenih blagdanskih jela koje kardiolozi izbjegavaju poput kuge, te što umjesto toga biraju.

Evo pet blagdanskih namirnica koje kardiolozi izbjegavaju, prema Elizabeth Klodas, certificiranoj kardiologinji i autorici:

Liker od jaja

Ovo je piće koje mnogi vole konzumirati tijekom blagdana, ali treba biti oprezan. Sadrži visok broj kalorija, kolesterola, zasićenih masnoća i dodanog šećera. Dr. Klodas ističe da je ovo najgore piće za zdravlje srca, posebno kada je riječ o kontroli kolesterola.

Peciva/Kruh

Večernja kiflica s maslacem može biti primamljiva, ali većina peciva i kruha sadrži prazne kalorije, natrij i druge nepoželjne sastojke. Peciva su često najveći izvor natrija u američkoj prehrani, što može uzrokovati povišenje krvnog tlaka.

Grickalice prije večere

Grickanje prije obroka i uživanje u predjelima može biti izazov koje treba izbjegavati, jer takve grickalice obično imaju visok udio kalorija i nisku nutritivnu vrijednost. Dr. Klodas savjetuje da se izbjegava ova praksa kako bi se sačuvali kalorije, natrij i masti za hranu koja ima bolji profil hranjivih tvari.









Miješana pića

Miješana pića, poput martinija od medenjaka i Aperol spritza od brusnica, trebalo bi izbjegavati. Takva pića donose dodatne kalorije i šećer, uz već poznate negativne učinke alkohola na kardiovaskularno zdravlje, uključujući povećan rizik od poremećaja srčanog ritma i lošeg profila kolesterola.









Blagdanski kolačići

Iako izgledaju primamljivo, kolačići su slatkiši koje treba izbjegavati ili konzumirati umjereno. Prekomjerna tjelesna težina je faktor rizika za razne zdravstvene probleme, uključujući bolesti srca. Dr. Klodas naglašava da je potrebno voditi računa o unosu kalorija iz deserta, jer jedan kolačić može imati oko 100 kalorija, a potrebno je puno hodanja da se to potroši.

Također, kardiolog je otkrio koju hranu konzumira umjesto ovih pet namirnica. Kako bi se zasladio jede naranče, mandarine i klementine, ali si zato dozvoli jedan “jači” obrok, odnosno jede blagdansku večeru.