Ova četiri slatkiša možete jesti koliko vam srce želi

Autor: Iva Hanzen

U dućanu posegnete za pudingom od soje i tamne čokolade u nadi da ćete pojesti zdravi slatkiš, a kada pročitate sastojke shvatite da se sastoji od samo 6% soje, dok su ostatak voda, šećer i zgušnjivači. Da, na omotu piše kako ima manji udio masti, a kakva je to utjeha kada je ovaj proizvod prepun šećera. O tome koliko tek šećera imaju kupovne energetske pločice da i ne govorimo. Za čim onda posegnuti, ako su i ‘zdravi slatkiši’ prepuni šećera? Za uistinu zdravim alternativama koje možete napraviti kod kuće s malog truda. Donosimo vam nekoliko recepata:

Kakao kocke od zobenih pahuljica i sezama

Sastojci:

350 g zobenih pahuljica

50 g maslaca

70-80 ml mlijeka

160 g smeđeg šećera ili šećer zamijenite medom, a može i agavinim sirupom

2 žlice sezamovih sjemenki

1 žlica crnog sezama

2 žlice tahini paste

4 žličice kakao praha

Opcionalno: 1 žličica ruma ili cimeta

Propržite sezamove sjemenke 2-3 minute dok ne dobiju boju, na tavi bez masnoće. Ostavite da se ohlade.U loncu otopite maslac, dodajte mlijeko, tahini pastu, kakao, rum ili cimet (po želji), miješati neprestano dok ne dobijete homogenu smjesu.U tu smjesu dodati zobene pahuljice, dobro izmiješati špatulom, smjesa će biti jako gusta. Pleh obložite papirom za pečenje. Istresite smjesu u pleh, dobro spatulom pritisnite i poravnajte. Po smjesi ravnomjerno rasporedite pržene sezamove sjemenke.Stavite otprilike 1 sat u hladnjak. Prije serviranja isjeći na kockice.

Domaće energetske pločice

Za homemade corny dovoljno vam je tek par namirnica – zobene pahuljice po mogućnosti one koje već sadrže suho voće ili što već, 3 bjelanjka i med. Na 200 grama zobenih pahuljica idu dakle 3 bjelanjka i meda po želji da se sve to skupa fino poveže, zapečete na pola sata ili koliko već je potrebno da se smjesa stvrdne ovisno o pećnici i to je to! Prije serviranja isjeći na kockice.

Ušećereni bademi

Sastojci:

1/2 kg badema

450 g smeđeg šećera

2 vanilin šećera

2,5 dl vode

1 žlica ruma

U veću posudu staviti vodu, šećer, rum i vanilin šećer te pustiti da uzavre. Ne smanjivati temperaturu! Ubaciti bademe uz neprestano i lagano miješanje. Nakon 15-20 min tekućina će ishlapiti i smjesa će postati sasvim gusta. Sve će se dogoditi u narednih 5 min – šećer će se početi otapati, a bademi će se valjati u karameli. Kad su svi bademi ‘umotani’ u karamelu sklanjamo s vatre i nastavljamo miješati da se ne zalijepe.

Kolač od rogača i smokve

Sastojci:

4 žlice šećera

1 vanilin šećer

1 bourbon vanilin šećer

korica limuna

1 čvrsti jogurt

4 žlice maslinova ulja (ili maslaca)

pola žličice praška za pecivo

malo više od pola šalice brašna

2 i pol žlice rogača u prahu

Izraditi sve šećere i ulje, dodati jogurt, koricu limuna i mješavinu brašna, praška za pecivo i rogača. Staviti u kalup, poslagati smokve! Peći na 180 stupnjeva 20-25 minuta. Nije potrebno stavljati previše šećera jer je rogač sladak sam po sebi, umjesto šećera bi mogao ići i med ili možete zblendati par datulja, one su također dovoljno slatke. Recept može biti još zdraviji ako stavite integralno brašno.