Ova četiri dijela tijela ostat će debela i nakon dijete: Ovo morate činiti kako biste to izbjegli

Autor: Iva Hanzen

Kad čovjek izgubi primjerice osam kilograma, dolazi do nadmetanja između težine koja nestaje i rastegnute kože. U toj utrci kilogrami su u prednosti jer se koža ne može tako brzo vratiti u početno stanje. Omotnica je prevelika za svoj sadržaj. Problem ujednačavanja najuočljiviji je na dijelovima na kojima je koža najosjetljivija. Ljudi se sukladno tome najviše žale na neelastičnost i višak kože ovih četiriju dijelova tijela:

Trbuh

Dok mršavi, tijelo gubi masno tkivo i na površini i u unutrašnjosti. Ono gubi vanjske naslage masti na trbušnim mišićima istodobno s masnoćom u utrobi. Dok se unutrašnja mast topi, mišići postaju napeti i zato koža više nije zategnuta. Dok se pak vanjska mast topi, koža je manje čvrsta. Da bi koža postigla svoj najbolji tonus, potrebno je i do šest mjeseci. Dok ne prođe taj period, nije pametno ništa poduzimati, a nažalost ne treba se nadati ni velikim promjenama. No, ono što možemo, jest raditi trbušnjake. Tako ćemo dobiti željeni tonus mišića i ravan trbuh.

Stražnja strana ruku

Ljudi koji su imali debele ruke nakon mršavljenja se tuže na njihovu mlohavost. Nakon mršavljenja ruke su tanje, no koža ostaje obješena na njihovoj stražnjoj strani. Možda vas to neće oduševiti, ali i ovome se može doskočiti vježbanjem i to vježbama za ruke.

Obješena i mlohava stražnjica

S ovim se problemom posebno muče žene. Naime, ženska stražnjica sastoji se od velikog mišića, ali za razliku od muške stražnjice, drugu polovicu obujma ženske stražnjice čine jastučići masti koji obilježavaju žensku seksualnost, ali imaju i jednu praktičnu svrhu – služe za sjedenje. Zbog previše sjedenja dolazi do atrofije mišića pa se mršavljenjem gube brzo gube masni jastučići. Žene se tada nalaze u situaciji kada imaju manje kilograma, ali istodobno imaju obješenu stražnjicu. I u tom slučaju jedini je spas vježbanje, odnosno vježbe za stražnjicu.

Mlohava bedra

I u ovom su slučaju više pogođene žene, a ovaj tip mlohavosti najviše se odnosi na tip žena koje su sklonije debljanju gornjih dijelova tijela: koljena, bedara i bokova. Ako je gubitak težine značajan, bedra su manje čvrsta i koža je manje zategnuta. U ovom je slučaju najbolje raditi vježbe koje će učvrstiti kvadriceps, inače najveći mišić ljudskog tijela.