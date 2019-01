Ova alga sprječava apetit, ali i nastanak raka! Uz to je prava energetska bomba pa ćete se riješiti i kroničnog umora!

Autor: Iva Hanzen

Spirulina je vrsta modrozelenih algi koje pronalazimo u jezerima i oceanima, a raste toliko nisko, odnosno na takvim dubinama da zagađenje uopće ne može doći do nje pa slobodno možemo reći da nema zdravije biljke. Uz to je istovremeno bogata vitaminima i hranjivim tvarima pa je savršena za sve one koji žele jak imunitet s jedne strane i malo kilograma s duge strane. Inače, spirulina je kompletni protein što znači da sadrži svih devet esencijalnih masnih kiselina, a zanimljivo je i da sadrži čak deset puta više beta karotena od mrkve.

Uzgaja se na području Kine, Australije i Havaja, a smatra jednim od najstarijih svjetskih izvora hrane pa su je tako Asteci konzumirali već u 16. stoljeću, a danas je pravi hit i na Zapadu. Ovo je možda i zbog toga što se Zapadnjaci konstantno bore s kroničnim umorom, a spirulina je pravi spas za takve. S obzirom na to da jako povećava razinu energije, uklanja umor i poboljšava izdržljivost, sportaši ju često uzimaju prije treninga. Stoga ako puno vježbate ili ste puno pod stresom i dosta radite, svakako posegnite za spirulinom.

Naći ćete ju u svim trgovinama zdrave hrane, a najpopularnija je u tabletama kojih bi trebalo popiti između tri i pet dnevno, s tim da je prve dvije najbolje popiti pola sata nakon buđenja. U prva dva tjedna nemojte uzimati punu dozu, dakle između tri i pet tableta dnevno, nego samo jednu dok vam se tijelo ne privikne jer je spirulina izuzetno jaka i brzo počinje djelovati pa bi vam mogla potaknuti čišćenje koje vam možda nije u planu, osim ako dan nakon uzimanja ne planirate provesti dan na wc-eu. Ovo je zbog njezinih jakih detoksikacijskih svojstva, a i istraživanja su pokazala da potiče eliminaciju toksina i drugih nečistoća iz krvotoka. Usput ima moćno protuupalno djelovanje zbog čega je dobra u prevenciji kroničnih upalnih bolesti poput reumatoidnog artritisa, a kažu da je toliko učinkovita da doslovno može ući i DNK i izmijeniti onaj dio koji je bolestan. Sukladno tome odličan je borac protiv bolesti kardiovaskularnog sustava i različitih vrsta raka.

I ‘šećer’ na kraju -spirulina je postala jako popularna kod onih koji vode borbu sa suvišnim kilogramima jer pomaže u kontroli apetita i ublažava žudnju za grickalicama. Zbog svoje velike količine proteina brzo stvara osjećaj sitosti što uvelike olakšava održavanje zdrave tjelesne težine.