Ova 73-godišnja žena članica je Mense i bavi se sportom: ‘Činite ovo i značajno ćete usporiti starenje!’

Autor: Z.G./Dnevno.hr

Ova žena je dokaz da ako imate dobru volju, u životu prepreke ne postoje. Ona pliva, trči, vesla, skija, vozi role. Govori nekoliko jezika, članica je Mense i jedna od najpametnijih žena u Srbiji. Diplomirana je matematičarka i specijalistica za informacijske tehnologije.

Danas je umirovljenica, ali i višestruka državna prvakinja u veslanju u veteranskoj kategoriji. Mara Čabrić je pravo čudo jer dok se njezine vršnjakinje uglavnom žale na bolove – ona se osjeća kao djevojčica.

Mara odgovara da zdravlje dolazi iz glave.

“U stvari mi je jako žao što sam ja ovakav izuzetak za moju generaciju. To je tužno. Sport je divna stvar, ja uživam u sportu i čudi me zašto više žena mojih godina ne čine to isto?”, pita se Čabrić i dodaje:

“Ne prestajemo se baviti sportom zato što starimo, nego starimo zato što se prestajemo baviti sportom.”





Prema njenim riječima, njezine se vršnjakinje fizički ne osjećaju dobro zato što su se zapustile. Stoga, čovjek mora cijelog života biti aktivan u svakom smislu. Organizam se mora održavati fizički i mentalno.